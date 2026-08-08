Sorpresa mayúscula en las elecciones de la Federación Saudí de Fútbol: ¿quién sucederá a Al Misehal?

Las elecciones a la junta directiva de la Federación Saudí de Fútbol vivieron un giro inesperado, después de que la comisión electoral anunciara la aprobación de la candidatura encabezada por Badr bin Sulaiman al Ruzaiza dentro de las candidaturas preliminares para el sexto ciclo electoral.

La aprobación de la candidatura de al Ruzaiza llegó tras concluir la comisión el examen y la revisión de los expedientes presentados, y verificar el grado en que los candidatos cumplían las condiciones y los requisitos establecidos en el reglamento electoral.

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El periodo de candidaturas registró la presentación de 7 listas para competir por la presidencia y las vocalías de la junta directiva de la Federación Saudí de Fútbol, antes de que una de las candidaturas se retirara, con lo que el número final quedó en 6 candidaturas, todas ellas sometidas a revisión y verificación.

Sin embargo, la gran sorpresa fue el anuncio de la comisión de que la candidatura de Badr al Ruzaiza es la única que cumplió todas las condiciones de candidatura, mientras que las otras cinco candidaturas no satisficieron los requisitos determinados según el reglamento.

La candidatura de al Ruzaiza incluye a Luai Mishabi como candidato al cargo de vicepresidente, junto a Lamia Bahian, Fahad al Mansour, Salman al Sudairi, Tamer al Saadoun, Omar al Yuraisi, Nicolas Coward y Gerard Rudy, como candidatos a las vocalías de la junta directiva.









Con ello, la candidatura de al Ruzaiza se impone con fuerza en el panorama electoral, tras convertirse en la única aprobada de forma preliminar después de la fase de examen de los expedientes, a la espera de completar el resto de los trámites electorales conforme al calendario aprobado.

Este paso otorga a las elecciones de la Federación Saudí de Fútbol un rumbo completamente distinto al que se esperaba, después de que las miradas apuntaran a una competencia entre varias candidaturas, antes de que los resultados del examen alteraran los cálculos y situaran a la candidatura de al Ruzaiza a la cabeza del panorama.