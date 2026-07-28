Sorpresa mayúscula: el Barcelona, detrás de la pérdida de 200 millones de euros de Lewandowski, ¿fue algo intencionado?

Pini Zahavi, agente del delantero polaco Robert Lewandowski, reveló que su representado perdió una fortuna estimada en 200 millones de euros tras rechazar una descomunal oferta saudí en enero de 2026, a la espera de una renovación con el Barcelona que nunca llegó, lo que finalmente lo empujó a fichar por el Chicago Fire estadounidense tras la finalización de su contrato con el club catalán el pasado junio, pese a su enorme deseo de permanecer un año más en el Camp Nou.

En unas declaraciones periodísticas impactantes recogidas por el diario español "As", Zahavi afirmó: "En enero de 2026, Robert recibió una oferta de dos años por valor de 100 millones de euros por temporada desde Arabia Saudí. Rechazó la oferta porque quería quedarse en el Barcelona. Aquella oferta solo estaba disponible durante el mercado invernal, no habría podido conseguirla en verano", y añadió que el jugador quería realmente jugar en la Liga saudí por la facilidad de vida allí y su cercanía a Polonia en comparación con Estados Unidos.

El agente explicó que Lewandowski esperaba la oferta de renovación del Barcelona, que no se materializó, y señaló: "Le dije que no conseguiría esa oferta en verano, pero decidió esperar", en una decisión que le costó una cuantiosa pérdida de 200 millones de euros que tenía al alcance de la mano.

Zahavi reveló que el presidente del Barcelona, Joan Laporta, deseaba con firmeza la continuidad del polaco, y precisó: "Laporta lo adora de verdad, y quería que Robert se quedara en el Camp Nou un año más. Hablé con él sobre este asunto en diciembre, y entonces me dijo: quiero que Robert se quede", aunque apuntó que Laporta no se inmiscuye en el trabajo de los técnicos, y que el director deportivo, Deco, y el entrenador, Hansi Flick, son quienes deciden la alineación del equipo.

Y agregó: "No pudieron garantizarle a Robert un puesto en el once titular, algo que para él era más importante que el dinero. Sin embargo, Deco y Hansi tenían visiones diferentes sobre el futuro de Robert en el Barcelona", lo que obligó al delantero de 38 años a buscar un nuevo destino.

Sobre su fichaje por el Chicago Fire, Zahavi dijo: "La dirección del Chicago Fire hizo todo lo posible por convencerlo. Es raro que un equipo desee a un jugador hasta ese punto. Fueron pacientes, decididos y creativos. Hicieron todo lo que estaba en su mano para convencer a Lewandowski", señalando que el club estadounidense le ofreció el segundo contrato más alto de la liga estadounidense después del de Lionel Messi.

El agente reveló que había otras opciones europeas disponibles, ya que se reunió con altos directivos del Milan y habló con el consejero delegado de la Juventus, Damien Comolli, pero aseguró que "Lewandowski estaba fuera de su alcance a nivel económico, pues la Serie A ya no es la liga más rica del mundo".

Zahavi también aludió al interés del Oporto portugués, y afirmó: "Hablé personalmente con su dirección. Sabía que él quería jugar al fútbol, sentirse un líder, amar y ser amado. Y el Oporto podía garantizarle eso, pero a Lewy no le interesaba el Oporto", pese a los intentos del club portugués por convencerlo hasta el último momento.