Sorpresa mayúscula: ¡Donis no está convencido de Salem Al-Dawsari en la selección de Arabia Saudí!

Parece que la ausencia de Salem Al-Dawsari de los planes de la selección de Arabia Saudí podría tener implicaciones que van más allá de la lesión que lo apartó de algunos partidos recientemente, después de que nuevas novedades revelaran una postura técnica polémica del entrenador griego Georgios Donis hacia el capitán del Al-Hilal y una de las figuras más destacadas del fútbol saudí.

Según lo señalado por el canal "Al-Arabiya", Al-Dawsari no figuró en la lista preliminar de Arabia Saudí que fue enviada a los clubes antes del anuncio del aplazamiento de la Copa Asiática 2027, y el motivo no estuvo relacionado con su lesión, sino con su falta de adecuación a los criterios técnicos en los que se basa Donis para elegir a los integrantes de la selección.

Esta información abre la puerta a interrogantes sobre hasta qué punto el entrenador griego está convencido de las capacidades del capitán del Al-Hilal, especialmente porque su ausencia no fue una decisión forzada por su estado físico, sino que respondió a una valoración técnica que lo dejó fuera de las elecciones preliminares del cuerpo técnico.

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El asunto representa una sorpresa teniendo en cuenta la relevancia de la que goza Al-Dawsari dentro de la selección de Arabia Saudí, después de haber sido uno de sus elementos más destacados en los últimos años y de haber desempeñado papeles influyentes en numerosas citas internacionales, además de su gran valor técnico con el Al-Hilal.

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Parece que Donis tiene una visión diferente sobre los elementos que encajan con sus ideas técnicas, lo que podría explicar la ausencia de Al-Dawsari de la lista preliminar, pese a su experiencia internacional y su relevancia entre las figuras del fútbol saudí, aunque eso no significa necesariamente que se cierre la puerta a su regreso en las próximas convocatorias.

Estas novedades colocan al capitán del Al-Hilal ante un nuevo desafío para recuperar su lugar en los planes de la selección, y también plantean interrogantes sobre la naturaleza de los criterios en los que se basa Donis para sus elecciones, y sobre si la ausencia de Al-Dawsari es simplemente una decisión ligada a la etapa actual o un indicio de un retroceso en su posición dentro del proyecto técnico del entrenador griego.