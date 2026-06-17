El delantero marfileño Elye Wahi ha sido detenido por un presunto amaño de partidos, según The Athletic. Se sospecha que recibió una tarjeta amarilla de forma intencionada.

Según la investigación, el 17 de mayo recibió una amarilla a propósito en el partido entre su club, el OGC Niza, y el FC Metz. El caso aún se encuentra en curso.

Fue arrestado el 29 de mayo, dos semanas antes del Mundial, tras marcar dos goles al Saint-Étienne (4-1) y convertirse en héroe del Niza.

Pese a la investigación, viajó al Mundial con Costa de Marfil. En el debut ante Ecuador (1-0) fue uno de los mejores de su equipo y en la primera parte remató al larguero.

Varias fuentes señalan que la Federación Francesa de Fútbol recibió denuncias sobre patrones de apuestas sospechosos en ese partido, donde se apostó específicamente por una tarjeta a Wahi.

La FIFA no ha respondido a las consultas de The Athletic. Costa de Marfil aún debe enfrentarse a Alemania y a Curaçao en la fase de grupos.