Compartir Sigue a GOAL en Google

Informes de prensa han hecho estallar una sorpresa mayúscula, al asegurar que la selección de Arabia Saudí rechazó a varios entrenadores de primer nivel mundial para quedarse con su actual técnico griego, Georgios Donis.

Anuncios

El periodista saudí Abdulrahman Al Humaidi, presentador del programa "Nadina" en el canal "MBC 1", había asegurado que Donis dejará su cargo como director técnico de la selección de Arabia Saudita antes del inicio de la Copa Asiática 2027 con un 99% de probabilidad.

Rechazo de entrenadores de talla mundial en la selección saudí

Nayef Al Thaqil, corresponsal del canal saudí "Al Arabiya", desmintió esas informaciones, al asegurar que todos los responsables de la Federación Saudí de Fútbol niegan de forma categórica que exista cualquier intención de destituir al técnico griego durante el próximo periodo.

Y explicó: "La Federación Saudí de Fútbol cuenta con una lista de emergencia que incluye a 3 entrenadores, como previsión ante cualquier circunstancia imprevista, como que el propio Donis presente su dimisión, conforme a la nueva metodología de trabajo que sigue la Federación, pero no tiene intención de destituirlo".

Anuncios Anuncios

Y añadió: "Los agentes también intentan promocionar a entrenadores, hasta el punto de que la Federación Saudí de Fútbol, desde el día siguiente a la eliminación del Mundial 2026, recibió llamadas, mensajes y currículums de entrenadores de talla mundial de primer nivel, así como de entrenadores de nivel medio o desconocidos".

Related Topics

Próximos partidos KSA Amistosos 09:30 KOR

Y matizó: "Esto es algo normal, pero lo importante es el trabajo que se está llevando a cabo en la selección saudí, y si avanza conforme a lo planificado y a los objetivos de la Federación de Fútbol, y está transcurriendo con normalidad sin ninguna influencia".

Y prosiguió: "Donis presentó un plan de 30 páginas a la Federación Saudí de Fútbol, hasta el final de su contrato el próximo 31 de julio, que es el criterio de evaluación de su trabajo, y sigue trabajando en ese plan".

Anuncios

Al Thaqil aseguró asimismo que los entrenamientos transcurren con normalidad, sin que exista ninguna influencia sobre los jugadores a causa de las informaciones que surgieron sobre la posibilidad de destituir al técnico griego.

La respuesta de Donis a las informaciones sobre su destitución

Anuncios

Donis ya había respondido personalmente a las informaciones sobre su destitución, al declarar al diario saudí "Al Riyadia": "No me importan los rumores que se lanzan de vez en cuando sobre mi futuro profesional con la selección saudí".

Y añadió: "Lo que me importa actualmente es desarrollar a la selección saudí y centrarme en el trabajo; tengo la experiencia suficiente para lidiar con lo que se dice sobre mi futuro profesional, y daré lo mejor de mí para servir al fútbol saudí".

Anuncios

Las declaraciones de Donis llegaron como prolongación del comunicado que emitió la Federación Saudí de Fútbol, según el canal saudí "Al Ikhbariya", desmintiendo la posibilidad de destituir al técnico griego y confirmando su continuidad en el cargo.

Esta es ya la segunda vez que la Federación Saudí de Fútbol desmiente las informaciones sobre la salida de Donis, después de haberlo hecho el pasado mes de octubre.

Anuncios

¿Qué ha logrado Donis con la selección saudí?

Cabe recordar que Donis asumió el mando de la selección saudí el pasado mes de abril, en sustitución del técnico francés Hervé Renard, solo dos meses antes del inicio de la Copa del Mundo 2026, de la que se despidió en la primera fase.

Anuncios

La selección saudí empató en el Mundial tanto ante Uruguay 1-1 como ante Cabo Verde sin goles, mientras que perdió ante España por cuatro goles a cero, quedando última del Grupo Octavo con solo dos puntos.

Pese a ello, el técnico griego logró guiar a la selección saudí a la conquista de su primer título en 23 años, cuando ganó con ella la Copa del Golfo Arábigo en su vigesimoséptima edición, la "Golfo 27", el pasado mes de octubre.

Anuncios

Donis logró el título de la mejor manera posible, ya que la selección saudí consiguió ganar 4 de los 5 partidos, superó el quinto en la tanda de penaltis, y marcó 8 goles sin que su portería encajara ningún gol.

En términos generales, la selección saudí disputó 11 partidos bajo el mando de Donis, a nivel oficial y amistoso, en los que logró 5 victorias, frente a 4 empates y dos derrotas, y marcó 13 goles, mientras que su portería encajó 7 goles.