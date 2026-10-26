Sorpresa: la fecha del partido entre Barcelona y Atlético de Madrid se adelanta dos meses

La celebración de la Supercopa de España 2027 en Estambul provoca nuevos cambios en el calendario de LaLiga, después de que se decidiera adelantar los partidos entre el Barcelona y el Atlético de Madrid, y entre la Real Sociedad y el Real Madrid, para evitar que coincidan con el torneo que reunirá a 4 de los grandes clubes de España el próximo mes de febrero.

Según la emisora española "Cadena COPE", la patronal de LaLiga decidió modificar la fecha de ambos partidos, correspondientes a la jornada 23, que estaba previsto disputar durante el fin de semana del 7 de febrero, de modo que los dos encuentros se jugarán durante la primera semana de diciembre, concretamente entre los días 2 y 4 de ese mismo mes.

El adelanto de los partidos del Barcelona y el Real Madrid

Las modificaciones se deben a la participación del Barcelona, el Atlético de Madrid, la Real Sociedad y el Real Madrid en la Supercopa de España, lo que obliga a reorganizar las fechas de sus partidos domésticos antes del inicio del torneo.

Está previsto que el Barcelona se enfrente al Atlético de Madrid en la primera semifinal el 2 de febrero de 2027, mientras que la Real Sociedad se medirá al Real Madrid en la segunda semifinal el 3 de febrero, y la final se disputará el 6 de febrero.

¿Por qué se trasladó la Supercopa de España a Estambul?

La ciudad de Estambul acoge las competiciones de la Supercopa de España en su próxima edición, después de que no fuera posible celebrarla en el Reino de Arabia Saudita, que albergó las ediciones anteriores, debido a que la fecha coincide con la celebración de la Copa Asiática en el reino.

El adelanto de los dos partidos de LaLiga coincide con la disputa de los encuentros de la segunda ronda de la Copa del Rey, prevista para el 2 de diciembre, pero ello no afectará a los cuatro clubes que participan en la Supercopa, ya que comienzan su andadura en la Copa desde los octavos de final.







