Rodri acaparó los focos en su primera aparición ante la afición del Barcelona, después de recibir un recibimiento excepcional durante la presentación de los jugadores del equipo en el estadio "Spotify Camp Nou" momentos antes del inicio del partido ante el Al-Ahly egipcio en el Trofeo Joan Gamper amistoso, mientras que Frenkie de Jong vivió el momento más difícil, luego de que los silbidos se impusieran a los aplausos que acompañaron su presentación.

Rodri, que vistió el dorsal número 16, fue el jugador que más aclamaciones recibió por parte de la afición durante la ceremonia de presentación del equipo, en una señal temprana de la magnitud del entusiasmo que despertó la operación de su incorporación al club catalán.

Rodri se roba el protagonismo de todos

Según el diario "Mundo Deportivo", Rodri saltó al terreno de juego junto a Dani Olmo, y en cuanto la afición reconoció al recién llegado se dispararon las primeras aclamaciones y aplausos hacia él con la camiseta del Barcelona.

Y entre las miles de camisetas que llevaban los nombres de Lamine Yamal y Pedri, ya aparecieron algunas camisetas del Barcelona con el nombre de Rodri, en un claro reflejo de la magnitud de las expectativas que rodean la operación.

Desde el momento en que pisó el terreno de juego, el centrocampista español se mostró conmovido por el ambiente en el "Spotify Camp Nou", y no dejó de dirigir la mirada hacia las gradas durante la ceremonia de presentación, antes de recibir el mayor recibimiento entre todos los jugadores del equipo.

Y parece que Rodri no llega al vestuario del Barcelona solo como un nuevo fichaje, sino como uno de los jugadores de quienes se espera que asuman un papel de liderazgo dentro de un equipo joven y ambicioso, algo que también se reflejó en la forma tranquila y segura con la que habló durante su presentación.

De Jong, en el otro lado

Si Rodri vivió una noche excepcional, Frenkie de Jong pasó por el momento más difícil durante la presentación.

Mundo Deportivo señaló que el centrocampista neerlandés recibió más silbidos que aplausos, en una reacción de la afición que parece vinculada a sus explicaciones sobre su lesión durante el Mundial, que lo apartará del equipo durante la primera parte de la temporada.

De Jong había perdido temporalmente el brazalete de capitán del Barcelona, algo que agudizó la reacción de la afición hacia él durante su aparición sobre el terreno de juego.

Flick se dirige a la afición en catalán

Hansi Flick fue el primero en tomar el micrófono ante la afición, en un momento que tuvo un lado emotivo especial para el técnico alemán.

Y aunque sus ruedas de prensa siguen realizándose en inglés, Flick sorprendió a la afición al emplear frases en catalán, además de rememorar a su padre, fallecido la temporada pasada, señalando que recuerda de aquel día difícil el apoyo y el calor que recibió de la familia del Barcelona.

Flick dijo: "De todo corazón, muchísimas gracias", antes de dirigir su agradecimiento a Joan Laporta y a Deco por el trabajo que han hecho en la construcción del equipo, comprometiéndose a competir por todos los títulos.

Cerró su mensaje con una frase de claro espíritu colectivo: "Juntos somos más fuertes".

Raphinha enciende el entusiasmo de la afición

Varios jugadores también recibieron un gran recibimiento, encabezados por Fermín López, Dani Olmo y Lamine Yamal, además de Raphinha, quien se encargó de hablar en su condición de capitán del equipo en esta ocasión.

El astro brasileño se esmeró en reavivar el entusiasmo de la afición, subrayando que todo empieza de nuevo con el inicio de la temporada.

Raphinha comenzó su discurso dirigiendo un mensaje a su compañero Roony Bardghji, que sufrió una lesión grave, y también felicitó a los jugadores del Barcelona campeones del Mundial.

Al mismo tiempo, dirigió un mensaje a los recién llegados, advirtiéndoles de la magnitud de la responsabilidad que conlleva vestir la camiseta del Barcelona, y dijo: "Vestir este escudo es una responsabilidad muy grande".

Con sus palabras y su presencia, Raphinha logró trasladar el estado de entusiasmo a las gradas, en una noche en la que el Barcelona quiso anunciar el comienzo de una nueva etapa, cuyo protagonista más destacado fue Rodri.

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