Sorpresa impactante: un menor marroquí se esconde bajo el autobús del Valladolid para cruzar a España

Miembros de la expedición del Real Valladolid encontraron a un menor marroquí de 17 años, después de que se escondiera dentro de uno de los ejes del autobús del equipo durante el viaje de regreso desde la ciudad de Ceuta hacia España, en un suceso inusual que terminó con su entrega a las autoridades competentes.

El diario español "Marca" señaló que el menor subió al autobús desde el puerto de Ceuta y se escondió debajo de este antes de cruzar el estrecho de Gibraltar hasta llegar a la Península Ibérica, aprovechando el viaje de regreso del equipo tras su partido ante el Ceuta.

El Real Valladolid había empatado 1-1 con el Ceuta, la noche del domingo, en el estadio Alfonso Murube, antes de que el autobús del equipo saliera del puerto de Ceuta a las nueve y media de la noche con destino al puerto de Algeciras.

Tras más de una hora de viaje, y con el autobús acercándose a la ciudad de Jerez de la Frontera, los integrantes del equipo escucharon gritos de auxilio procedentes de la parte inferior del vehículo, lo que llevó al conductor y a la expedición a detenerse y verificar el origen del sonido.

Los miembros del equipo encontraron al menor dentro de uno de los ejes del autobús, después de que lograra permanecer escondido durante todo el viaje.

Pese al estado de pánico que vivió, la evaluación inicial confirmó que su estado de salud era estable, y que solo sufrió algunas contusiones.

El menor fue entregado a las autoridades competentes para adoptar las medidas legales necesarias.