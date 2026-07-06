Al-Ittihad parece encaminarse hacia una etapa complicada: las previsiones indican que no estará a la altura la próxima temporada.

Aún no se conoce el nombre del nuevo entrenador, aunque la prensa apunta al alemán Jens Wessing, actual técnico del Gamba Osaka.

Lee también... Entre Arabia Saudí y tres países europeos... ¿Cómo se preparan los grandes de la Liga Roshen para la nueva temporada?

El periodista saudí Khalid Al-Shneif afirmó en su programa «Dorina Ghair»: «Al-Ittihad se dirige hacia una nueva temporada desastrosa; para mí, es un hecho».

Y añadió: «La afición debe prepararse, pues la situación es muy complicada, a menos que ocurra un milagro financiero».

El club destituyó al portugués Sergio Conceição tras acabar quinto sin títulos.



