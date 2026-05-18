Sorpresa en «Studio Voetbal» por un invitado que parecía muy borracho

Los espectadores de «Studio Voetbal» criticaron a Rafael van der Vaart el domingo por la noche. En X y GeenStijl se sugirió que estaba ebrio en el plató.

La NOS emitió el último episodio de Studio Voetbal el domingo por la noche, pues el programa se suprime por recortes presupuestarios.

Según GeenStijl, había bebido demasiado antes de la emisión: «Van der Vaart suele ser divertido, pero esta vez se tomó diez cervezas de más».

En X, usuarios criticaron al excentrocampista del Ajax y el Real Madrid. «Ayer se demostró por qué es mejor que Studio Voetbal desaparezca. Dejas que un Van der Vaart borracho divague y acapare el programa», escribió uno.

«Sí, de verdad, creo que ya se había tomado unas copas de vino. A veces no se le entendían las palabras. Con la cara roja», comenta otro.

«Van der Vaart estaba completamente borracho», se lee más adelante. Otro usuario espera que Van der Vaart haya ido al estudio en taxi.

«Creo que Van der Vaart se había tomado la copa de despedida antes de tiempo», escribe otro espectador. «Van der Vaart vuelve a sentarse borracho a la mesa durante el último Studio Voetbal», concluye alguien más.