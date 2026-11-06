Zinedine Zidane, seleccionador de Francia, anunció este viernes su segunda convocatoria desde que asumió la dirección técnica de les Bleus, de cara a los próximos enfrentamientos ante Italia y Turquía en la Liga de Naciones de la UEFA.

Esta convocatoria llega tras el primer anuncio, muy esperado, del pasado mes de septiembre, con Zidane al frente de la selección francesa en la siguiente ventana internacional; les Bleus visitarán a su rival italiano el día 12 del presente mes de noviembre, antes de recibir a la selección de Turquía el 15 de noviembre, en dos partidos decisivos para sellar el billete de clasificación a los cuartos de final del torneo, donde a Francia le basta con empatar para asegurar oficialmente su pase a la siguiente ronda.

El exentrenador del Real Madrid afronta numerosos desafíos durante el presente parón internacional ante la ausencia de un gran número de elementos fundamentales por lesión; se ausentan William Saliba (Arsenal), Jules Koundé (Barcelona), Maxence Lacroix (Chelsea), Manu Koné (Roma), Ousmane Dembélé (Paris Saint-Germain) y Esteban Lepaul (Rennes).

A la lista de ausentes se suma el defensa Dayot Upamecano, que se perderá el enfrentamiento del Milan ante Italia por sanción, lo que llevó a Zidane a recurrir a caras nuevas y nombres que regresan para suplir la falta de efectivos.

La convocatoria deparó una gran sorpresa con la llamada del delantero Pablo Pagis para debutar con la selección absoluta, junto al regreso de Aurélien Tchouaméni al centro del campo de les Bleus y la presencia de Malo Gusto para cubrir la baja del lesionado Koundé, además de la citación de Andy Diouf, Jérémy Jacquet y Lucas Da Cunha.

En el plano ofensivo, Zidane confía en la pegada de la dupla formada por Kylian Mbappé y Michael Olise, junto a Bradley Barcola, Désiré Doué y el regreso de Marcus Thuram. El centro del campo lo dirigen Eduardo Camavinga, Rayan Cherki, Adrien Rabiot y Warren Zaïre-Emery, además de Tchouaméni, en una lista compuesta por 23 jugadores para pelear por el billete de clasificación.

Francia encabeza el Grupo 1 con 10 puntos, mientras que Italia ocupa la segunda posición con 7 puntos, por delante de Bélgica, tercera con 6 puntos, mientras que Turquía cierra la clasificación sin ningún punto.

A continuación, la lista de Francia:

Porteros: Mike Maignan (Milan), Guillaume Restes (Toulouse), Robin Risser (Lens)

Defensas: Andy Diouf (Inter de Milán), Malo Gusto (Chelsea), Jérémy Jacquet (Liverpool), Pierre Kalulu (Juventus), Ibrahima Konaté (Real Madrid), Adrien Truffert (Bournemouth), Dayot Upamecano (Bayern Munich), Leny Yoro (Manchester United)

Centrocampistas: Eduardo Camavinga (Real Madrid), Rayan Cherki (Manchester City), Lucas Da Cunha (Como), Adrien Rabiot (Milan), Aurélien Tchouaméni (Real Madrid), Warren Zaïre-Emery (Paris Saint-Germain)

Delanteros: Bradley Barcola (Liverpool), Désiré Doué (Paris Saint-Germain), Kylian Mbappé (Real Madrid), Michael Olise (Bayern Munich), Pablo Pagis (Paris FC), Marcus Thuram (Inter de Milán)