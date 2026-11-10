Sorpresa en la lista para suceder a Neuer: un nombre inesperado entra en los planes del Bayern Múnich

El Bayern de Múnich se prepara para la etapa posterior a Manuel Neuer, después de que la marcha del legendario guardameta al final de la temporada se haya convertido en una posibilidad firme, ante la reaparición de sus problemas físicos y las crecientes dudas sobre su capacidad para continuar su carrera al más alto nivel. Y mientras el club prepara a Jonas Urbig para asumir la portería en el futuro, la directiva ha comenzado a buscar un portero con experiencia para asegurar esa posición, y han surgido varios nombres en la mesa de negociaciones.

Según la cadena alemana "Sky Sport", la dirección deportiva del Bayern de Múnich está casi convencida de que Neuer pondrá fin a su carrera profesional al término de la presente temporada, tras 16 años pasados dentro del feudo del club bávaro.

El guardameta alemán, de 40 años, recibió un nuevo golpe tras sufrir una lesión en el tendón del pie derecho durante el enfrentamiento ante el Mainz, que lo mantendrá alejado de los terrenos de juego hasta finales de 2026, según informó el diario español "Marca".

Y pese a la gravedad de la lesión y la reiteración de sus problemas físicos, Neuer no piensa adelantar la fecha de su retirada, pues se aferra a la esperanza de recuperarse y volver a la competición durante el próximo año, con el fin de completar la temporada antes de tomar su decisión definitiva sobre su futuro.

Urbig, sucesor de Neuer; Baumann encabeza a los candidatos

Por su parte, el Bayern de Múnich tiene una idea clara sobre el futuro de la portería, ya que la elección ha recaído en Jonas Urbig para ser el portero titular del equipo en la próxima etapa.

No obstante, la directiva bávara considera que depender únicamente de Urbig no será suficiente, y que el equipo necesita un portero que posea experiencia y solvencia, de modo que aporte la estabilidad requerida y genere una fuerte competencia interna.

En este marco, Oliver Baumann, actual portero del Hoffenheim, encabeza la lista de candidatos, y cuenta con la preferencia del director deportivo del Bayern, por la experiencia y las cualidades que posee y que encajan con el papel que se espera de él junto a Urbig.

Las opciones no se detienen en Baumann, ya que el club estudia también la posibilidad de fichar a Bernd Leno, portero del Fulham, mientras que informaciones exclusivas de la cadena "Sky" han revelado la incorporación reciente de Loris Karius a la lista de candidatos.

Leno y Karius cuentan con experiencias previas en los terrenos de juego europeos, y ambos podrían ser adecuados para desempeñar el papel de portero suplente, ofreciendo opciones fiables al cuerpo técnico cuando sea necesario.

Karius tiene 33 años y juega actualmente en el Schalke 04, donde disputa su tercera temporada con el equipo, después de haber vivido anteriormente una experiencia con el Liverpool, a la que siguió un periodo de dos temporadas en el Newcastle United.

La lesión de Neuer abre la puerta al final

Los reiterados problemas físicos ensombrecen el futuro de Neuer, especialmente tras sufrir una rotura parcial en el tendón de su pie derecho, una lesión que lo mantendrá alejado de los terrenos de juego durante varios meses y que vuelve a situar en primer plano los interrogantes sobre su capacidad para seguir jugando al nivel acostumbrado.

En este contexto, Marcel Reif habló con franqueza sobre la situación del portero del Bayern de Múnich, durante su aparición en el programa Reif ist Live en el canal Bild, al considerar que la reiteración de la lesión en la misma zona podría representar un indicio grave de la proximidad del final de su carrera.

Reif dijo: "Si tiene problemas en el mismo sitio después de 30 minutos en cada partido en el que vuelve a jugar, entonces debemos reconocer que, si este problema se convierte en algo crónico y sigue agravándose, su carrera profesional a este nivel podría haber llegado a su fin".

Ante estos acontecimientos, los medios de comunicación alemanes hablan de que Neuer ha llegado a un callejón sin salida, en medio de las crecientes previsiones de que el Bayern de Múnich se prepare para despedir a uno de los más grandes guardametas de la historia del club y del fútbol alemán.