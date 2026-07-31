Diversos informes periodísticos han revelado la fecha de regreso del portugués Cristiano Ronaldo, capitán del Al Nassr, a los entrenamientos del equipo, de cara a las competiciones de la nueva temporada futbolística 2026-2027.

Ronaldo se ausentó de la concentración del Al Nassr en la capital portuguesa, Lisboa, desde su inicio el pasado 19 de julio, tras su participación con la selección de Portugal en el Mundial 2026 de Estados Unidos, Canadá y México.

Todos esperaban que la estrella portuguesa regresara a los entrenamientos del Al Nassr tras el plazo reglamentario, que se extiende durante 21 días desde la eliminación de la selección de su país ante España, en los octavos de final del Mundial, el pasado 6 de julio.

Sin embargo, el periodista saudí Rtiban Al Dosari reveló una fecha sorprendente para el regreso de Ronaldo, al asegurar que no se incorporará al Al Nassr hasta que la expedición del equipo regrese de Lisboa a la capital saudí, Riad.

La concentración del club saudí en Lisboa finaliza el próximo 5 de agosto, lo que significa que no volverá a los entrenamientos en Riad antes de una semana como mínimo, ya que se espera que los jugadores disfruten de un breve descanso tras el regreso.

En virtud de ello, «el Don» no participará en los entrenamientos del Al Nassr hasta aproximadamente una semana antes del comienzo de la nueva temporada, más de un mes después del final de su participación con la selección de Portugal en el Mundial.

El Al Nassr comenzará la nueva temporada dentro de unas dos semanas, concretamente el próximo 15 de agosto, cuando se enfrente al Al Fateh en la primera jornada de la Liga Roshn.

Cabe recordar que Abdulelah Al Amri regresó a la concentración del Al Nassr anteayer miércoles, mientras que el otro portugués, João Félix, y el senegalés Sadio Mané, volverán esta noche del viernes o mañana sábado como muy tarde, con lo que el equipo completará sus filas con todos sus jugadores, a excepción de Ronaldo.