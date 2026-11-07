Sorpresa en el expediente de adquisición del Al-Ittihad saudí

El diario saudí " Okaz " ha revelado nuevos avances en el expediente de adquisición de la propiedad del club Al-Ittihad, señalando que los trámites para elegir al nuevo inversor siguen en curso, en medio de previsiones de que el proceso de traspaso de la propiedad se prolongue hasta finales de 2027, según los resultados de las evaluaciones financieras y administrativas de los candidatos.

El diario citó a una fuente cercana a la directiva del Al-Ittihad que afirmó que el expediente entró en una fase avanzada de revisión, que incluye el estudio de la solvencia financiera de los inversores y el examen de las fuentes de financiación y de los compromisos económicos, además de la verificación de su capacidad para adquirir el club, gestionarlo y satisfacer sus necesidades durante las fases próxima y media.

La fuente aclaró que el proceso de evaluación abarca expedientes de inversores locales y extranjeros, conforme a las condiciones y normas fijadas por la entidad propietaria, apuntando que la inversión extranjera requiere la presencia de un socio local dentro de la estructura de la propiedad, en consonancia con el marco normativo aprobado.

Lee también: Exclusiva para Kooora: Al-Nassr corta el paso al Barcelona en relación con Joao Felix

Próximos partidos ALK 1ª División 12:00 ITT

En contrapartida, la opción de la inversión local permite presentar una solicitud para adquirir el club de forma individual, con un porcentaje de hasta el 70 % de sus acciones, a condición de cumplir los criterios exigidos en cuanto a capacidad financiera y eficiencia administrativa, de modo que se garantice la capacidad del inversor para gestionar el club y cumplir con sus compromisos.

La fuente confirmó la continuidad de las negociaciones con las partes implicadas, aclarando que el estudio de los expedientes presentados ha avanzado considerablemente y ha llegado a la revisión de los detalles financieros y administrativos y a la evaluación final, como paso previo para completar los trámites ejecutivos, sin revelar la identidad de los inversores ni fijar una fecha definitiva para cerrar el acuerdo.

Indicó que el expediente de adquisición ha registrado avances desde el inicio de las negociaciones a finales de la temporada pasada, y que el Al-Ittihad está cada vez más cerca de definir a su nuevo propietario, aunque la fecha del traspaso de la propiedad sigue condicionada a la conclusión de los procesos de evaluación y a la aprobación de sus resultados, algo que podría aplazar la resolución del expediente hasta finales de 2027.