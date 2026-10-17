El Real Madrid se prepara para renovar de nuevo el césped del estadio Santiago Bernabéu, después de acoger un partido de la liga de fútbol americano (NFL), pese a que los responsables del club están satisfechos con su estado actual, tras creer que por fin habían encontrado una solución a los problemas que atormentaron al terreno de juego durante años. Sin embargo, albergar el evento estadounidense les obligará a reacondicionar el campo otra vez, según informó el diario español "Marca".

El Real Madrid disputará su último partido en su estadio antes del evento frente al Leipzig, y los preparativos para acoger el encuentro entre Atlanta Falcons y Cincinnati Bengals comenzarán el 21 de octubre. Estos trabajos requerirán ampliar la superficie del campo y pintar sus líneas y la zona de anotación, al igual que ocurrió el año pasado.

La naturaleza del fútbol americano impone grandes desafíos al terreno de juego, debido al peso de los jugadores, sus movimientos violentos y los choques repetidos, lo que puede causar daños graves al césped.

El Real Madrid ya había explicado el año pasado que el contacto entre deportistas que superan cada uno los 100 kilogramos sobre el terreno de juego hace que su deterioro sea algo normal.

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Tras la conclusión del partido, el club retirará las partes dañadas y plantará césped nuevo, en una operación que se planificará con cuidado para reducir el periodo de recuperación, con el objetivo de tener el estadio listo para acoger el duelo ante el Celta de Vigo el 22 de noviembre, aprovechando el parón internacional para acelerar los trabajos de mantenimiento. Se espera que ese partido coincida con el regreso de Vinicius Junior, una vez cumplida su sanción de cuatro encuentros.

En otro orden de cosas, el horario del partido del Real Madrid ante el Valencia en Mestalla ha provocado el malestar de la directiva del club, al disputarse solo 72 horas después del enfrentamiento contra el Olympiacos en Atenas, en la Liga de Campeones.

El canal oficial del Real Madrid (RMTV) criticó este horario, al considerar que los horarios de los partidos representan una de las principales herramientas de Javier Tebas, presidente de LaLiga, para presionar al club.

Pero la paradoja es que los jugadores del Real Madrid no comparten la queja de la directiva, sino que se sienten satisfechos con la fecha fijada para el partido, ya que se jugará el sábado 7 de noviembre, lo que les brinda la oportunidad de asistir al encuentro de la NFL en el estadio Santiago Bernabéu el domingo siguiente.

El club prefería que el partido ante el Valencia se celebrara el domingo 8 de noviembre, pero esa fecha habría impedido a los jugadores acudir al partido de fútbol americano. Y con varios aficionados a este deporte dentro del vestuario, parece que el horario que enfadó a la directiva del Real Madrid tiene un lado positivo para sus futbolistas.