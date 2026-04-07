Según informan los medios de comunicación, ya se conoce la alineación del Al-Ahli de Yeda que viajará a la ciudad deportiva de Al-Majma'a para enfrentarse al Al-Fayha en la Liga Roshen de Arabia Saudí.

El Al-Ahli visitará al Al-Fayha mañana miércoles en el estadio de la ciudad deportiva de Al-Majma'a, en un partido adelantado de la vigésimo novena jornada de la Liga Roshen.

El periodista saudí Walid Saeed ha declarado, a través de su cuenta oficial en la red social «X», que el alemán Matthias Jaissle, entrenador del Al-Ahli de Yeda, ha decidido excluir a su defensa brasileño Roger Ibáñez de la convocatoria para el partido.

El defensa brasileño sufrió una lesión durante la victoria por 3-0 sobre el Damac, el pasado sábado, en el estadio Al-Inmaa, en la jornada 27 de la Liga Roshen, donde abandonó el terreno de juego en el minuto 52, siendo sustituido por Mohamed Suleiman Bakr.

Aunque Ibáñez se ha recuperado de su lesión, Yassele ha decidido darle descanso para que esté listo para el inicio de la andadura del equipo en la Liga de Campeones de Asia, el próximo lunes, cuando se enfrente al Al-Duhail qatarí en el estadio Al-Inmaa de Yeda, en los octavos de final.

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Por otro lado, el entrenador alemán decidió reincorporar al extremo saudí Saleh Abu Al-Shamat a la convocatoria, tras haber estado ausente del equipo desde el partido contra el Al-Hilal, el pasado 18 de marzo, en la semifinal de la Copa del Custodio de las Dos Santas Mezquitas, debido a una intervención quirúrgica.

En cuanto a la sorpresa más destacada, esta ha sido la inclusión del joven delantero brasileño Ricardo Matías en la convocatoria, para completar la cuota de ocho extranjeros, ante la ausencia de los defensas: el brasileño Roger Ibáñez y el turco Merih Demiral, y del centrocampista francés Valentin Atangana.

El Al-Ahli ocupa el tercer puesto de la Liga Roshen con 65 puntos, a cinco puntos del líder, el Al-Nassr, y por diferencia de goles por detrás del Al-Hilal, que ocupa el segundo puesto.