Zinedine Zidane, seleccionador de Francia, anunció este viernes su segunda convocatoria desde que asumió la dirección técnica de Les Bleus, de cara a disputar los próximos duelos ante Italia y Turquía en el marco de la Liga de Naciones de la UEFA.

Esta convocatoria llega tras el primer anuncio esperado el pasado septiembre, en el que Zidane continúa su liderazgo técnico de la selección francesa en la próxima cita internacional; así, la selección de Les Bleus visitará a su homóloga italiana el día 12 del presente mes de noviembre, antes de recibir a la selección de Turquía el 15 de noviembre, en dos partidos decisivos para sellar el billete de clasificación a los cuartos de final del torneo, donde a Francia le basta con lograr el empate para asegurar oficialmente el pase a la siguiente ronda.

El exentrenador del Real Madrid afronta numerosos desafíos durante el actual parón internacional ante la ausencia de un gran número de piezas titulares por lesión; se pierden la cita William Saliba (Arsenal), Jules Koundé (Barcelona), Maxence Lacroix (Chelsea), Manu Koné (Roma), Ousmane Dembélé (París Saint-Germain) y Esteban Lepaul (Rennes).

A la lista de ausentes se suma el defensa Dayot Upamecano, que se perderá el duelo de Milán ante Italia por sanción, lo que llevó a Zidane a recurrir a nuevos rostros y a nombres que regresan para suplir la escasez numérica.

La convocatoria registró una gran sorpresa con la llamada del delantero Pablo Pagis para debutar con la selección absoluta, junto al regreso de Aurélien Tchouaméni al centro del campo de Les Bleus, y la presencia de Malo Gusto para suplir la ausencia del lesionado Koundé, además de la citación de Andy Diouf, Jérémy Jacquet y Lucas Da Cunha.

En cuanto a la línea ofensiva, Zidane confía en el olfato goleador del dúo formado por Kylian Mbappé y Michael Olise, junto a Bradley Barcola, Désiré Doué y el regreso de Marcus Thuram. Mientras que el centro del campo lo dirigen Eduardo Camavinga, Rayan Cherki, Adrien Rabiot y Warren Zaïre-Emery, además de Tchouaméni, en una lista compuesta por 23 jugadores para pelear por el billete de clasificación.

Francia ocupa el liderato del Grupo 1 con 10 puntos, mientras que Italia se encuentra en el segundo puesto con 7 puntos, por delante de Bélgica, tercera con 6 puntos, mientras que Turquía cierra la clasificación sin puntos.

A continuación, la convocatoria de Francia:

Portería: Mike Maignan (Milan), Guillaume Restes (Toulouse), Robin Risser (Lens)

Defensa: Andy Diouf (Inter de Milán), Malo Gusto (Chelsea), Jérémy Jacquet (Liverpool), Pierre Kalulu (Juventus), Ibrahima Konaté (Real Madrid), Adrien Truffert (Bournemouth), Dayot Upamecano (Bayern Munich), Leny Yoro (Manchester United)

Centro del campo: Eduardo Camavinga (Real Madrid), Rayan Cherki (Manchester City), Lucas Da Cunha (Como), Adrien Rabiot (Milan), Aurélien Tchouaméni (Real Madrid), Warren Zaïre-Emery (París Saint-Germain)

Delantera: Bradley Barcola (Liverpool), Désiré Doué (París Saint-Germain), Kylian Mbappé (Real Madrid), Michael Olise (Bayern Munich), Pablo Pagis (París FC), Marcus Thuram (Inter de Milán)