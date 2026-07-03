¡Sorpresa! El Al-Ahly podría fichar a otra estrella tras Mahrez y Kessié

La directiva del Al-Ahli saudí planea vender a otra estrella extranjera tras prescindir en verano del argelino Riyad Mahrez y el marfileño Frank Kessié.

El club ya confirmó la salida de Kessié tras tres años y pronto hará lo mismo con Mahrez.

Según el periodista saudí Mohamed Al-Bakiri, el club ha puesto en el mercado al defensa brasileño Roger Ibáñez, seguido por varios equipos europeos.

Según Bakiri, la directiva quiere extender su contrato hasta 2030, pero el jugador se niega, lo que motivó la decisión.

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La dirección deportiva no quiere repetir la salida de una estrella sin beneficio económico y ya estudia venderlo si mantiene su negativa.

Su salario, inferior a 9 millones de euros anuales, facilita su regreso a Europa si se alcanza un acuerdo pronto.

Ibáñez es uno de los mejores defensas de la Liga Roshen de Arabia Saudí y clave en los títulos del Al-Ahli, incluido el de la Liga de Campeones de Asia.