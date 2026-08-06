Sorpresa: documentos secretos revelan la implicación de Infantino en el caso de la Superliga

Unos documentos impactantes han revelado que Gianni Infantino, presidente de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA), planeaba asociarse con el proyecto de la Superliga europea.

Las noticias sobre la liga de 20 equipos, propuesta para provocar un cambio radical en el fútbol de clubes, se propagaron en abril de 2021.

Aquello habría creado una nueva competición con 15 miembros permanentes —incluidos los cofundadores Real Madrid, Barcelona, Atlético, Inter de Milán, Milan y Juventus— y cinco equipos clasificados.

Pero las violentas y airadas reacciones a los planes por parte de los equipos excluidos, los organismos rectores del fútbol y los aficionados de todo el mundo condujeron al derrumbe del proyecto de la Superliga y a su cancelación.

En aquel momento, el presidente de la FIFA, Infantino, declaró ante el congreso de la UEFA que su organización condenaba la nueva liga propuesta.

Dijo: «En la FIFA no podemos sino rechazar rotundamente la creación de una Superliga que es exclusiva de un determinado grupo, que representa una escisión de las instituciones actuales, de las ligas, de las federaciones, de la UEFA y de la FIFA, y que está fuera del sistema».

Pero, según el diario británico «The Guardian», unos expedientes impactantes sostienen ahora que era parte integral de este proyecto.

El informe afirma que un documento de condiciones —que suele ser el preámbulo de un contrato final y ratificado—, fechado en octubre de 2020, apunta a nombrar la nueva liga con la marca comercial de la FIFA.

The Guardian también señala que la FIFA estaba dispuesta a marginar a sus federaciones miembros en el impulso de los planes para cambiar los periodos de partidos internacionales y pasó por encima de las federaciones en lo relativo a las propuestas del Mundial de Clubes.

El Mundial de Clubes iba a celebrarse anualmente y a estar vinculado directamente con la nueva Superliga.

Los documentos contundentes, según el diario, apuntan a que la FIFA es designada con el nombre «WO1», un término que se emplea para los oficiales de alto rango en el ejército británico.

El informe explica que el documento de condiciones establece que la Superliga «está abierta a discutir el nombre de la competición WO1 SL».

También indicó que la FIFA «obtendría una participación de propiedad preferente en la Superliga», lo que le garantizaría la capacidad de tomar decisiones sobre cambios de formato y calendario, además del nombramiento de un director ejecutivo y la distribución del dinero.

Cuando el diario «The Sun» se puso en contacto con la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) para pedir comentarios, la federación envió enlaces a artículos publicados en 2021, incluidas las declaraciones de Infantino ante el congreso de la UEFA y un comunicado firmado por el presidente de la FIFA junto a los presidentes de las seis confederaciones continentales, en el que se negaban a reconocer cualquier competición rival no afiliada.

Esta extraña revelación llega una semana después del anuncio de los planes de Infantino para vender participaciones del Mundial en subasta pública.

La airada reacción de las confederaciones continentales, las federaciones nacionales de fútbol e incluso de numerosas personas dentro de la propia FIFA provocó una marcha atrás rápida y embarazosa del presidente suizo de la federación, que ahora se aferra desesperadamente al poder tras una semana humillante.