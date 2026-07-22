Un informe de prensa reveló, este miércoles, una sorpresa relacionada con el posible fichaje del argentino Julián Álvarez, estrella del Atlético de Madrid, por el Barcelona durante el actual mercado de fichajes de verano.

La noche del pasado domingo, Julián Álvarez se enfrentó a varios de sus compañeros del Atlético de Madrid en la final del Mundial 2026, y "la Araña" también jugó contra algunos de los jugadores a los que podría unirse en el Barcelona si su fichaje llega a concretarse, algo que todavía no es seguro.

A pesar de haber anunciado públicamente su deseo de abandonar el Atlético y unirse a su club preferido, el Barcelona, su club sigue obstaculizando su traspaso. El Atlético de Madrid mantiene su postura con firmeza, dejando claro a todos que no venderá a su delantero, y menos aún al Barcelona.

El 17 de julio, el consejero delegado Miguel Ángel Gil Marín confirmó esta postura de forma categórica.

Y en el Barcelona, a algunos no les importaría que las cosas se quedaran como están. Así lo señaló el diario catalán "El Nacional" este miércoles. El periódico reveló que muchos jugadores del Barcelona no están entusiasmados con la incorporación de Julián Álvarez.

Esto contrasta radicalmente con la información publicada por el diario español "Sport" a finales del pasado mes de junio, donde se aseguraba que los jugadores del Barcelona se habían sorprendido gratamente con la aparición mediática del jugador argentino, ya que lo ven como una valiosa incorporación para el equipo.

Pero "El Nacional" ofrece un punto de vista diferente, asegurando que no existe unanimidad respecto a su incorporación. En concreto, parece que cuatro jugadores del Barcelona no están entusiasmados con ficharlo.

Está Ferran Torres, que cree ser perfectamente capaz de ser un jugador titular.

Torres siente herido su orgullo y se plantea seriamente unirse al Paris Saint-Germain este verano.

Y están Gavi y Pedri, ya que el periódico aseguró que ellos tampoco están entusiasmados. Son cercanos a Ferran y mantienen una buena relación con él, por lo que no verían con buenos ojos la contratación de "la Araña". Por último, también se menciona el nombre de Raphinha. El brasileño cree que el club, después de haber fichado ya a Anthony Gordon y Karim Adeyemi, no necesita gastar 150 millones de euros en Julián Álvarez.

Esta es también la opinión de algunos miembros de la dirección deportiva. Según el diario catalán, Deco, el director deportivo, y Hansi Flick, el técnico, creen que el precio del jugador es exagerado y que sería mejor invertir en un futbolista menos costoso. Y esta no es la opinión de Joan Laporta, presidente del Barça, que ha hecho de Julián Álvarez su prioridad.