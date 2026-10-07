Un informe de prensa portugués reveló una sorpresa mayúscula sobre la situación de Cristiano Ronaldo, tras abandonar la concentración de la selección absoluta durante el parón internacional, después de un desacuerdo con el entrenador Jorge Jesus.

"El Bicho" emitió ayer martes un comunicado oficial en el que presentó sus disculpas a sus compañeros y al pueblo portugués tras abandonar la concentración del equipo antes del partido ante Dinamarca en la Liga de Naciones de la UEFA, pidiendo que se le aplicaran las sanciones correspondientes.

Numerosos informes de prensa señalaron que Ronaldo está amenazado por una sanción de suspensión y multa conforme al reglamento, en medio de la expectación de todos por la emisión de una decisión por parte de la Federación Portuguesa.

Pero un experto jurídico detonó una sorpresa mayúscula, al afirmar que la decisión de suspensión ya se aplicó a Ronaldo en el mismo momento en que abandonó la concentración.

Un abogado consultado por el diario "A Bola" explicó que la sanción es algo prácticamente inevitable, aunque señaló factores que juegan a favor del capitán de la selección portuguesa.

Gonçalo Almeida explicó al diario "A Bola" los procedimientos que se han adoptado a causa de la conducta del delantero de 41 años en Dinamarca, teniendo en cuenta el artículo 160 del reglamento disciplinario de la Federación Portuguesa de Fútbol, que establece que el jugador que "sea convocado con regularidad, se ausente, o no se presente sin justificación a un entrenamiento, un partido, o una actividad de las selecciones nacionales o relacionada con la representación deportiva de la Federación Portuguesa de Fútbol o de Portugal, será sancionado con una suspensión de entre uno y seis meses, además de una multa".

Señaló que no ve ninguna vía para evitar la sanción contra Ronaldo tras abandonar la concentración.

Subrayó que el primer apartado es tajante en lo relativo a la aplicación de la sanción, mientras que el segundo apartado establece que "la ausencia o el abandono del juego conlleva la suspensión preventiva automática del jugador".

Ronaldo ya está suspendido a nivel internacional

Gonçalo Almeida, que es también juez de la FIFA, explicó que Ronaldo, de esta manera, "ya está suspendido de participar en la selección nacional o de representarla".

Y añadió: "Luego hay un procedimiento que iniciará el Consejo Disciplinario de la Federación, y se notificará a Cristiano, respetando el principio del debido proceso, para que exprese su opinión, y después tomaremos una decisión que creo que será muy rápida".

Afirmó que el capitán de la selección nacional puede llamar a testigos, y que el Consejo Disciplinario de la Federación "puede iniciar el procedimiento sin necesidad de una denuncia formal, porque los hechos están al alcance de todos".

¿Se reducirá la sanción a la mitad?

Ronaldo anunció su retirada de la concentración de entrenamiento de la selección portuguesa el 30 de septiembre a través de las redes sociales, un día antes del partido en Dinamarca, justificando su decisión en un comunicado emitido ayer martes, y se supone que este anuncio público juega a favor del capitán de la selección.

La cuestión está relacionada con el artículo 244 del reglamento disciplinario de la Federación Portuguesa de Fútbol, que establece que "el acusado puede, en cualquier momento, reconocer los hechos objeto del procedimiento", y que "si el reconocimiento es completo y sin reservas, y no suscita dudas sobre su credibilidad, no se practica ninguna otra diligencia probatoria, y se reduce a la mitad el mínimo y el máximo de las sanciones aplicables".

Almeida afirmó que el delantero portugués "reconoció de forma completa y sin reserva alguna el abandono del equipo" en sus publicaciones sobre este asunto.

Y prosiguió: "Por lo tanto, si el Consejo Disciplinario lo reconoce, las sanciones se reducirán a la mitad, y en el mejor de los escenarios para el capitán de la selección nacional, la sanción mínima de un mes y 510 euros pasaría a ser una suspensión de 15 días y una multa de 255 euros".

La selección portuguesa vuelve a los terrenos de juego el 14 de noviembre para enfrentarse a Dinamarca en Braga, tres días antes de su visita a Gales.

Y dado que el período de suspensión automática se descuenta de la sanción que imponga el Consejo Disciplinario, es probable que Cristiano Ronaldo esté disponible para la selección portuguesa durante el próximo parón internacional.

Pero todo depende del marco temporal de la decisión del Consejo Disciplinario.

Almeida afirmó: "Si Cristiano regresa, no es de interés para el Consejo Disciplinario ni para la Federación suspenderlo durante un largo período".

No obstante, Gonçalo Almeida está "totalmente convencido" de que "este proceso batirá récords de velocidad (en lo relativo a la emisión de la decisión oficial)".

Un historial impecable de Ronaldo con Portugal

Gonçalo Almeida reconoció que la condición de capitán de la selección de Ronaldo constituye "una circunstancia agravante", pero subrayó que "no tiene antecedentes disciplinarios" y que "lo ha dado todo por la selección nacional" durante más de 20 años. Y según el primer apartado del artículo 44 del reglamento disciplinario de la Federación Filipina de Fútbol, "la ausencia de antecedentes disciplinarios en la misma temporada y en las tres temporadas anteriores a la temporada en la que el acusado se inscribió en la Federación", junto con la "prestación de servicios valiosos al fútbol" y el "reconocimiento del mérito deportivo", figuran entre las circunstancias atenuantes que se tienen en cuenta.

Según Gonçalo Almeida, la ausencia de "jurisprudencia clara" favorece el análisis de cada caso por separado.

Por ello, el abogado restó importancia a la decisión de suspender a Ricardo Carvalho durante un año completo de todas sus actividades relacionadas con la selección nacional en 2011, tras haberse retirado de una concentración de entrenamiento con la selección.

Por eso, el abogado considera que el Consejo Disciplinario "sin duda no pasará por alto este contexto" y no será "inmune a todo este revuelo".