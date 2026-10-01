Sorpresa: Cristiano Ronaldo pensó en retirarse de la selección tras el Mundial y Jesus lo convenció de continuar el viaje

El periodista portugués Nuno Luz reveló nuevos detalles sobre la crisis entre el capitán de la selección de su país, Cristiano Ronaldo, y el director técnico Jorge Jesus, explicando los pormenores de la reunión de urgencia que se celebró para intentar resolver la disputa.

La crisis comenzó cuando Ronaldo se sentó en el banquillo de Portugal durante todo el pasado partido ante Noruega, en la Liga de las Naciones de la UEFA, que terminó con victoria de la selección portuguesa (2-1), lo que provocó el malestar del capitán del Al Nassr saudí.

Cristiano Ronaldo se negó a disputar los entrenamientos tras el partido ante Noruega, pero mantuvo una reunión con Jesus, y pareció que las cosas se calmaron entre ambos, antes de que este último compareciera en la rueda de prensa previa al partido ante Dinamarca para afirmar que no hay ningún jugador que vaya a cambiar sus ideas, ni ninguna otra persona en el fútbol, lo que llevó a Don Cristiano a abandonar la concentración de Portugal y poner rumbo a Madrid.

Nuno Luz declaró durante el programa «La Tribu» en Radio Marca: «El final de la trayectoria de Cristiano con Portugal no puede ser así. Lo que ha ocurrido no es bueno. Deja una mala impresión».

Luz reveló, según recogió el diario «Marca», que había hablado con el presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol, Pedro Proença, y dijo: «Estaba muy enfadado por este asunto. Y no puede terminar así, porque Cristiano tiene una historia. Es parte de nuestra historia».

Nuno Luz también señaló que Cristiano estaba pensando en poner fin a su trayectoria con la selección portuguesa tras el Mundial 2026, afirmando: «Después del Mundial, Cristiano barajaba la idea de no volver a la selección nacional; consideraba que ese era el final del camino».

Y añadió: «Jorge Jesus intentó convencerlo de que se quedara; el entrenador lo llamaba a su casa a diario durante el verano, asegurándole que era la persona encargada de liderar este proyecto. El asunto llegó incluso al punto de celebrar una reunión con el jugador, cuando Jesus y el presidente de la Federación Portuguesa lo visitaron en su casa de la ciudad de Cascais para tomar un café».

Y prosiguió: «Finalmente, llegaron a un acuerdo: El asunto quedó zanjado; quería disputar el primer partido ante Gales y el último ante Noruega en su campo el domingo».

La crisis surgió el día del partido ante Noruega; según Nuno, «Jesus llamó a Cristiano por la mañana» para informarle de un cambio de planes, diciéndole: «He cambiado de opinión; puedes ser un elemento importante, y te haré jugar durante 30 minutos». Y ahí reside el error.

Nuno considera que esa promesa no debería haberse hecho de entrada, pues dice: «Ningún entrenador del mundo puede prometer a un jugador participar durante 30 minutos si no lo incluye en el once titular»; y posteriormente, el desarrollo del partido llevó a cambiar los planes, porque «el partido no era apropiado para Cristiano, sino que el momento exigía defender la ventaja de 2-1».

El enfado de Cristiano hizo que la situación llegara a un punto que exigió celebrar una reunión entre las partes implicadas; Nuno explicó que el presidente de la Federación se vio obligado a viajar con urgencia, y el trío se reunió después.

Los tres dijeron, según el periodista portugués: «Unámonos a la selección nacional, pues la selección nacional es lo más importante y haremos las cosas correctamente».

Y añadió: «Jesus reconoció su error; no debería haber declarado que iba a jugar durante 30 minutos. Por su parte, Cristiano también aceptó la realidad de su necesidad de estar con sus compañeros, y juntos llegaron a un entendimiento».

Sin embargo, la disputa se reavivó más tarde; Nuno explicó que Cristiano esperaba que el entrenador hiciera alguna declaración durante la rueda de prensa —algo que al final no sucedió—, afirmando: «Cristiano escuchaba la rueda de prensa cuando ya se encontraba en el estadio, pero Jesus no dijo nada al respecto».

Para Nuno Luz, la historia de Cristiano con Portugal no debería terminar de esta manera; así lo aseguró diciendo: «El final debe ser distinto, porque merece un homenaje y un partido de despedida».

Queda ahora por escuchar la versión del propio Cristiano; Nuno cree que no hablará de inmediato, afirmando: «No creo que este sea el momento adecuado para hablar. Creo que hablará en cuanto termine esta ronda de partidos de la selección nacional. Tiene que hablar, y ha declarado que expondrá su punto de vista sobre el asunto».



