Sorpresa: Cristiano Ronaldo no abandonó la concentración de Portugal en solitario

Continúan los comentarios sobre las repercusiones de la sorpresiva salida de Cristiano Ronaldo de la concentración de la selección de Portugal en Copenhague, el pasado miércoles, tras su crisis con el entrenador Jorge Jesus.

El diario "Record" supo que otro miembro del cuerpo técnico auxiliar de la selección portuguesa recibió instrucciones inmediatas de hacer las maletas y acompañar a Ronaldo tras su salida de la concentración de Portugal.

El periódico portugués aclaró que se trata de António Costa, responsable de vestuario y material, quien acompañó a Ronaldo después de abandonar la concentración.

Ronaldo abandonó la concentración de Portugal enfadado y, a través de su cuenta en las redes sociales, dijo que había tomado esta decisión tras la rueda de prensa del entrenador Jesus y después de hablar con el presidente de la Federación Portuguesa.

Ronaldo aseguró que espera el momento adecuado para aclarar los hechos ante el público portugués y explicar las razones de su salida de la concentración.

La selección portuguesa se prepara para enfrentarse a Noruega esta noche del domingo, en la cuarta jornada de la Liga de Naciones de la UEFA.

El partido ante Noruega será el segundo que dispute la selección portuguesa tras la salida de Ronaldo, después de haber vencido a Dinamarca por 4-2 el pasado jueves.







