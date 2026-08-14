Sorpresa: Cristiano Ronaldo celebra su boda con Georgina en ausencia de su madre

La estrella portuguesa Cristiano Ronaldo celebró su boda con Georgina Rodríguez en una ceremonia civil de máxima privacidad, celebrada en el interior de su nuevo y lujoso palacio cerca de Lisboa, con la presencia de únicamente 4 testigos y sus hijos, mientras que la madre del capitán del Al-Nassr saudí y sus hermanos estuvieron ausentes.

La ceremonia de la boda se celebró a la 1:30 de la tarde del martes 11 de agosto, en el interior de la casa de Ronaldo, valorada en unos 30 millones de libras esterlinas, en la exclusiva zona de Quinta da Marinha, en la localidad portuguesa de Cascais.

Se encargó de registrar el matrimonio la funcionaria María Manuel Ferreira de Campos Folhadela de Oliveira, que viajó desde la ciudad de Oporto, en el norte de Portugal, hasta Cascais para completar los trámites oficiales.

Solo 4 testigos en la ceremonia de Ronaldo y Georgina

Según el diario británico "The Sun", presenciaron la ceremonia solo 4 personas: la hermana de Georgina, Ivana, y el amigo íntimo de Ronaldo desde hace años, Miguel Paixão, además de un matrimonio español formado por José Rodríguez Sangil y su esposa Mónica González Martínez.

Según lo publicado por la prensa portuguesa, José Rodríguez Sangil trabaja en el sector de la joyería.

Por el contrario, la madre de Ronaldo, Dolores Aveiro, y sus tres hermanos, Hugo, Elma y Katia, estuvieron ausentes de la ceremonia, quedando la lista de asistentes de la familia de la estrella portuguesa reducida a sus hijos: Cristiano Junior, los gemelos Eva María y Mateo, Alana y Bella.

Pese a su ausencia de la ceremonia de la boda, Dolores no quiso dejar de manifestar su apoyo al matrimonio de su hijo, tras colocar un emoji de corazón en su publicación de "Instagram" después de que anunciara que se había casado.

Boda tras 10 años

La boda llegó tras casi una década de relación entre Ronaldo y Georgina, y exactamente un año después del día en que anunciaron su compromiso a través de las redes sociales.

Los representantes de Ronaldo habían confirmado con anterioridad que el jugador y Georgina se casaron el 11 de agosto en una ceremonia familiar, después de que la pareja publicara imágenes en sus cuentas luciendo las alianzas.

El anuncio oficial llegó días después de las especulaciones que apuntaban a que la ceremonia de la boda se celebraría en la catedral de Funchal, en la isla de Madeira, lugar de nacimiento de Ronaldo, aunque esas informaciones resultaron ser falsas.

El certificado de matrimonio revela un secreto

Tras un estado de hermetismo en torno a los detalles de la ceremonia y su ubicación, el diario portugués "Jornal de Notícias" publicó una copia del certificado de matrimonio, que reveló que la ceremonia se celebró en el interior del palacio de Ronaldo, de reciente construcción, en la lujosa zona de Quinta da Marinha.

El documento también confirmó que Ronaldo y Georgina optaron por mantener sus bienes separados, mediante un acuerdo prematrimonial que firmaron el 10 de agosto, es decir, solo un día antes de la ceremonia de la boda, ante un notario en Lisboa.

Los apellidos no cambiaron tras el matrimonio

El certificado de matrimonio incluía el nombre completo de Ronaldo, de 41 años, su lugar de nacimiento y los datos de sus padres, entre ellos su difunto padre José Dinis.

El documento también incluía los datos de Georgina, de 32 años, nacida en la capital argentina, Buenos Aires, y cuyo nombre completo es Georgina Luisa Rodríguez Hernández.

Resulta llamativo que la pareja conservará su apellido tal cual tras el matrimonio, sin que Georgina adopte el apellido de la familia de Ronaldo, un procedimiento que difiere de la costumbre extendida en Gran Bretaña, según la cual las mujeres tienden a llevar el apellido del marido tras el matrimonio.

El acta de matrimonio quedó registrada con el número 1493 de este año, en lo que parece ser una inscripción en la oficina del registro civil de la ciudad de Oporto, pese a que la ceremonia de la boda se celebró en Cascais.

La vuelta a Arabia Saudí

Tras completar la ceremonia de la boda en Portugal, Ronaldo y Georgina regresaron a Arabia Saudí, donde la estrella portuguesa continúa su trayectoria con el Al-Nassr, equipo en el que juega desde su fichaje por la liga saudí.