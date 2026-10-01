Las consecuencias de la marcha de Cristiano Ronaldo de la concentración de la selección de Portugal podrían no limitarse a la posibilidad de que no regrese a las filas del equipo, ya que la estrella portuguesa se enfrenta al riesgo de sufrir sanciones disciplinarias de acuerdo con el reglamento de la Federación Portuguesa de Fútbol.

Ronaldo había abandonado la concentración de la selección tras la rueda de prensa de Jorge Jesus, en la que el técnico subrayó su plena autoridad para elegir la alineación y tomar las decisiones deportivas.

Después de las declaraciones del entrenador, Ronaldo salió de la ciudad de Copenhague con destino a Madrid a bordo de su avión privado, en una decisión que podría tener consecuencias disciplinarias, según informó el diario español "Marca" citando a su homólogo portugués "A Bola".

La suspensión podría llegar a los 6 meses

Según el reglamento disciplinario de la Federación Portuguesa de Fútbol, Ronaldo podría enfrentarse a una suspensión de entre un mes y seis meses, además de una multa económica, si se considera que su abandono de la concentración fue injustificado.

El reglamento establece que "todo jugador que, tras ser convocado legalmente, se marche sin justificación o no asista a un entrenamiento, un partido o cualquier actividad de las selecciones nacionales o relacionada con la representación deportiva de la Federación Portuguesa de Fútbol o de Portugal, será sancionado con una suspensión de entre un mes y seis meses, además de ello, si el jugador es profesional, con una multa de entre 5 y 10 unidades de cuenta".

Según el valor de la unidad de cuenta, fijado en 102 euros, la posible multa económica oscila entre unos 500 y 1.000 euros.

La Federación Portuguesa y Ronaldo: dos comunicados sin explicación

La Federación Portuguesa de Fútbol había confirmado, la noche del miércoles, la marcha de Ronaldo de la concentración de la selección, pero no reveló los motivos que la llevaron a tomar la decisión.

La Federación aclaró que la preparación de la selección para los partidos ante Dinamarca y Noruega continuará conforme al programa establecido, con la participación de los otros 24 jugadores de la lista.

La Federación dijo en su comunicado: "Toda la delegación mantiene su plena concentración en los próximos compromisos de la selección nacional y en la consecución de los objetivos marcados".

Por su parte, Ronaldo se pronunció a través de sus cuentas en las redes sociales, asegurando que revelará en el momento oportuno los verdaderos motivos que lo llevaron a abandonar la concentración.

El capitán de la selección portuguesa escribió: "Tras la rueda de prensa del entrenador de la selección nacional, y después de una conversación con el presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol, decidí abandonar la concentración de la selección. En el momento oportuno, contaré a todos los portugueses la verdad sobre los motivos que me llevaron a dejar la selección a la que siempre me he entregado".

Y añadió: "Ahora es el momento adecuado para desear mucha suerte a Portugal y a todos mis compañeros de equipo, sin excepción".