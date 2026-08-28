Sorpresa: Álvaro Morata ficha por un club de segunda división

El club Leganés hizo estallar una sorpresa de gran calibre en el mercado de fichajes, tras anunciar la incorporación del delantero español Álvaro Morata, en una operación excepcional con la que el equipo aspira a regresar con fuerza a la Primera División española.

Según lo anunciado por el club, Morata llegó a la sede de la entidad esta mañana y firmó un contrato de un año, incorporándose oficialmente al equipo procedente del Como en calidad de cedido durante una temporada, en un acuerdo cuyos detalles se espera que se anuncien oficialmente en las próximas horas.

La operación llegó tras los movimientos secretos que realizaron los responsables del Leganés durante el último periodo, aprovechando sus recursos económicos y su capacidad para gestionar el tope salarial, con el objetivo de incorporar a un delantero que cuenta con una trayectoria repleta de éxitos con la camiseta de grandes clubes, entre los que destacan el Real Madrid, la Juventus, el Chelsea, el Atlético de Madrid, el Milan, el Galatasaray y el Como.

Morata, que pasó del Galatasaray al Como la temporada pasada, deseaba fervientemente regresar a España y establecerse en la capital, Madrid, algo que jugó un papel decisivo en el cierre de la operación y que le dio al Leganés la oportunidad de lograr una de las sorpresas más impactantes del mercado de fichajes.

El Leganés asumirá una parte importante del salario del delantero español, mientras que Morata aceptó renunciar a otra parte de sus emolumentos, en un gesto que reflejó su deseo de completar el regreso a Madrid y de vivir una nueva experiencia con el club.

Los movimientos del Leganés no se detuvieron en el acuerdo con el jugador y con el Como, ya que el club trabajó para garantizar que la operación se ajustara a la normativa de LaLiga y al tope salarial, antes de lograr completar todos los trámites necesarios.