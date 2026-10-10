Kees Kwakman considera que al AZ le quitaron injustamente un penalti en el partidazo contra el Feyenoord. Al filo del descanso sí hubo contacto entre Mexx Meerdink y Tjark Ernst, pero la imagen en la que eso se veía con claridad no se le mostró sobre el campo al árbitro Danny Makkelie.

En De Kuip, Makkelie solo vio en la pantalla imágenes laterales, por lo que, tras estudiarlas durante varios minutos, no pudo asegurar que Meerdink hubiera sido golpeado. Sin embargo, ahora ha salido a la luz que había una imagen mucho mejor disponible, en la que el contacto entre los pies de ambos jugadores se aprecia con claridad.

«¿Cómo es posible que a Makkelie no le enseñen esa imagen?», se indigna enormemente Kwakman en De Eretribune de ESPN. Jan Joost van Gangelen sugiere que el VAR Erwin Blank probablemente tampoco vio esa imagen. «Sí, entonces, ¿dónde está ese error?», se pregunta Kwakman en voz alta.

«Sí tenían esa imagen. Tenían las imágenes, pero en ese momento no se las mostraron a Makkelie», explica Aletha Leidelmeijer. Kwakman se pregunta entonces cómo funciona la selección de imágenes en la sala del VAR.

«Eso creo que no lo hace el VAR por sí mismo. Tiene ayuda para eso, ¿no?», afirma Kwakman. «Creo que, si Makkelie hubiera visto esta imagen, habría mantenido el penalti. Si el VAR hubiera visto esto, ni siquiera lo habría llamado al monitor.»

Ernst indicó tras el partido en ESPN que sí había recibido una explicación de Makkelie. «Después del partido hablé un momento con el árbitro y me dijo que quizá sí había habido un contacto leve, pero que no era suficiente para pitar penalti.»

«Ahora sí veo que mi pie se mueve un poco. Pero el árbitro dijo que, para él, no era suficiente para un penalti. También porque el balón se iba fuera, y porque el contacto fue muy leve. Pero en ese momento no sentí nada», señaló Ernst.

ESPN