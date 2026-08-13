Sorprendente respuesta del nuevo astro del Manchester City a las burlas de Haaland

Elliot Anderson, el nuevo jugador del Manchester City, respondió a la burla de su compañero de equipo, el noruego Erling Haaland, en Instagram.

Y parece que el noruego Erling Haaland no ha olvidado lo que le sucedió en la última Copa del Mundo, disputada en Estados Unidos, Canadá y México, de la que su selección se despidió a manos de Inglaterra, con una derrota por 2-1 en cuartos de final.

Según el periódico "The Sun", Erling Haaland se burló de su nuevo compañero en el Manchester City, Elliot Anderson, en una respuesta mordaz a uno de sus seguidores en Instagram.

Después de que Haaland publicara una foto en Instagram y comentara: "¡De vuelta a la soleada Mánchester!", uno de sus seguidores respondió: "Salúdame a Anderson", y la estrella noruega contestó sin ninguna vacilación: "¿El buceador?".

El periódico "The Sun" señaló que, a pesar de ello, no hubo ningún resentimiento, ya que ambos jugadores acudieron ayer al entrenamiento de preparación para la temporada.

Cuando se le preguntó a Anderson, de 23 años, si había visto la publicación de su nuevo compañero de equipo, dijo: "Sí, se ha difundido ampliamente. Me estaba llamando buceador".

Y continuó: "Fue divertido. Hoy estuvo realmente bien y me ayudó a adaptarme, fue completamente sincero conmigo, es un tipo realmente bueno".

El Manchester City gastó 116 millones de libras esterlinas para incorporar al internacional inglés de 23 años al estadio Etihad, con el fin de reforzar sus opciones de recuperar el título de la Premier League.

Anderson, al parecer, había provocado la ira de todo el pueblo noruego tras un incidente de tensión durante la Copa del Mundo de este verano.

En el partido de cuartos de final, que estaba empatado a 1-1, Torbjørn Heggem se abalanzó sobre un rechace de un córner para poner a Noruega por delante.

El gol fue finalmente anulado tras la revisión del videoarbitraje (VAR), ya que los árbitros detectaron que Haaland había empujado a Anderson al suelo.

Sin embargo, muchos aficionados pensaron que Anderson se dejó caer al suelo con excesiva suavidad, mientras que otros consideraron que el centrocampista puso primero las manos sobre Haaland, e incluso el propio Haaland calificó la decisión de "floja".