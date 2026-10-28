Dani Carvajal, excapitán del Real Madrid y actual jugador del Getafe, reveló el papel que desempeñó en las negociaciones con Rodri, capitán de la selección de España, para intentar ficharlo por el Real Madrid durante el pasado mercado estival.

El Real Madrid había iniciado con fuerza las negociaciones con Rodri el verano pasado, antes de que el Barcelona interviniera y desviara el rumbo del jugador hacia el Camp Nou.

En una entrevista con el programa El Larguero de la Cadena SER, le preguntaron a Carvajal: ¿Te sorprendió el fichaje de Rodri por el Barcelona? Y respondió: "Eso también se lo tienes que preguntar a Rodri. Hablé con él, me hizo algunas preguntas e intenté convencerlo. Creo que había otros en el otro lado... Estoy seguro de que tiene sus razones para elegir jugar allí (en el Barcelona)".

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Sobre hasta qué punto el Real Madrid necesita a un jugador como Rodri, contestó: "Cualquier equipo querría fichar a un jugador como Rodri. Es un jugador increíble y es difícil encontrar a alguien como él. Sería una gran incorporación para cualquier equipo".

En cuanto a los momentos difíciles que atraviesa Vinicius Junior últimamente, dijo: "En toda carrera profesional siempre hay momentos difíciles, y creo que Vinicius está pasando por uno de ellos, especialmente después de su reciente expulsión. Pero tiene que mantener la calma, porque acaba de renovar su contrato, y es un gran jugador y una persona especial".

Y añadió: "Sé que Vinicius volverá a su mejor nivel porque ha superado situaciones más difíciles; he vivido esas experiencias con él en el vestuario".

Le preguntaron: ¿Alguna vez has hablado con él sobre la posibilidad de que se marche del Madrid? Y respondió: "No he tenido la oportunidad de hablar con él en profundidad sobre este tema, pero sé que el Real Madrid estuvo presente en la renovación del contrato... y sé que quizás no le faltaban ofertas para marcharse".