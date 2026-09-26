En una decisión poco habitual, Jürgen Klopp, seleccionador de Alemania, decidió modificar el programa del equipo antes del duelo ante Grecia, después de que la congestión del calendario de partidos de la Liga de Naciones de la UEFA, que contempla disputar 4 encuentros en 10 días, impusiera cambios inesperados en los planes de viaje.

A petición de Klopp, la selección alemana viajará en autobús desde Herzogenaurach hasta Augsburgo el domingo, es decir, el mismo día del partido, en lugar de trasladarse un día antes del encuentro, algo poco frecuente en la preparación de las selecciones.

Con este ajuste, Klopp pretende dar a sus jugadores el mayor descanso posible y evitar someterlos de nuevo al desgaste del viaje, sobre todo porque la selección alemana regresó de Ámsterdam a Herzogenaurach el viernes, tras el empate 1-1 ante los Países Bajos en el primer partido del entrenador con el equipo.

Según el nuevo plan, la última rueda de prensa de Klopp y del capitán de la defensa Jonathan Tah se celebrará en Herzogenaurach en lugar de Augsburgo, mientras que la selección griega ya llegó a la ciudad para preparar el enfrentamiento, según informó el diario alemán "Bild".









Grecia lidera el grupo 2 de la Liga de Naciones de la UEFA tras la primera jornada, con 3 puntos, después de su emocionante victoria por 2-1 ante Serbia con un gol en los últimos instantes.

La selección alemana busca aprovechar los factores del terreno y de la afición para lograr la victoria y arrebatar el liderato del grupo, mientras que la selección de los Países Bajos se enfrenta a Serbia mañana a las seis de la tarde.