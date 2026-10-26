Sorprendente confesión del entrenador del Al-Ittihad tras el gol agónico de En-Nesyri

Jens Fiesing, entrenador del Al-Ittihad, reconoció la dificultad de la victoria lograda por su equipo ante el Neftchi Fergana uzbeko por 2-1, dentro de las competiciones de la tercera jornada de la Liga de Campeones de Élite de Asia, afirmando que el equipo se enfrentó a un rival fuerte y sufrió algunos problemas durante la primera parte.

Fiesing dijo durante la rueda de prensa posterior al partido que el Al-Ittihad pudo haber resuelto el enfrentamiento con un mejor resultado, después de generar numerosas ocasiones de gol, pero no las aprovechó de la forma requerida, explicando: "Fue una victoria difícil, nos enfrentamos a dificultades ante un rival fuerte, y sufrimos algunos problemas en la primera parte".

El entrenador del Al-Ittihad añadió que se siente satisfecho con el resultado, a pesar de que su equipo desperdició numerosas ocasiones que podrían haber hecho el partido más fácil, señalando que lo más importante al final es cosechar los tres puntos y salir con la victoria.

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Fiesing abordó el error que se vivió en el partido, explicando que los errores son posibles en el fútbol, ya sea por su parte o por parte del árbitro, pero insistió en la importancia de la reacción del equipo tras recibir el gol, y en su capacidad para remontar en el marcador y resolver el enfrentamiento a su favor.

El entrenador del Al-Ittihad concluyó sus declaraciones subrayando su gran alegría por la victoria, a pesar de reconocer que su equipo desperdició numerosas ocasiones cuyo aprovechamiento habría evitado que el equipo entrara en cálculos difíciles durante los últimos minutos del encuentro.

El Al-Ittihad había logrado la victoria en el tiempo de descuento, con un gol de la estrella marroquí Youssef En-Nesyri mediante un tiro libre directo.