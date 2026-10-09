El argelino Anis Hadj Moussa, extremo del Feyenoord neerlandés, ha destapado su postura sobre el fracaso de su traspaso al Al-Ittihad durante el pasado mercado de fichajes de verano, asegurando que se siente feliz en su club actual, pese al serio interés que mostró "El Decano" por hacerse con sus servicios antes del estancamiento de las negociaciones entre ambas partes.

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El Al-Ittihad se había movido para fichar a Hadj Moussa y le presentó una oferta económica tentadora, pero las negociaciones no concluyeron con un acuerdo con el Feyenoord, por lo que el jugador argelino continuó con el conjunto neerlandés, en medio de una situación de incertidumbre sobre su futuro hasta el cierre del mercado de fichajes de verano en los Países Bajos.

En una entrevista con la revista "Voetbal International", Hadj Moussa habló del estancamiento de la operación, aclarando que no se arrepiente de haberse quedado en el Feyenoord y que afronta lo sucedido como algo normal que puede afrontar cualquier futbolista a lo largo de su carrera profesional.

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El jugador argelino declaró: "Estoy muy feliz, como he dicho. Son cosas por las que puede pasar cualquier futbolista. Al final, me quedé, y estoy muy contento con ello".

Las repercusiones de las negociaciones se habían reflejado en la situación de Hadj Moussa dentro del Feyenoord, ya que se ausentó del enfrentamiento ante el NEC, después de que Giovanni van Bronckhorst considerara que no estaba suficientemente presente a nivel mental para participar. También hubo informes que hablaron del retraso del jugador el día del partido, dentro de las circunstancias que rodearon su ausencia.

Pese a ello, Van Bronckhorst se mostró dispuesto a elogiar el potencial del extremo argelino, y lo describió como "el artista", en referencia a sus habilidades y a su capacidad para ofrecer destellos técnicos destacados sobre el terreno de juego, algo que fue bien recibido por el jugador.

Hadj Moussa comentó el elogio del entrenador diciendo: "Me alegra que un gran jugador como él diga estas palabras, y estoy muy contento con ello", confirmando así su firme intención de continuar su trayectoria con el Feyenoord, después de que terminaran sin acuerdo entre ambos clubes los intentos de su traspaso al Al-Ittihad.