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La selección argentina inició su andadura en el Mundial sub-17, que se disputa actualmente en Catar, con una derrota por 2-0 ante Australia este jueves.

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Tras una primera parte sin goles, Australia se adelantó en el minuto 60 gracias a un tanto en propia puerta del argentino Álvaro Güich.

Akol Ikon amplió la ventaja australiana con el segundo gol en el minuto 71.

El árbitro del encuentro mostró la tarjeta roja a Benjamín Vallejo en el minuto 90+3.

Argentina está encuadrada en el Grupo C junto a Australia, Mozambique y Dinamarca.

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Mozambique había arrancado su andadura con una contundente victoria por 4-0 sobre Dinamarca.

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En el Grupo A, la selección de Catar, anfitriona del torneo, comenzó su camino con un triunfo por 2-0 ante Panamá.

El empate sin goles se mantuvo hasta el minuto 90+1, cuando Catar obtuvo un penalti que Taha Nasir transformó con acierto.

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Cuatro minutos después, Abdullah Babiker firmó el segundo gol de la selección catarí.

Catar se situó pronto como líder de su grupo con 3 puntos, por delante de Grecia por diferencia de goles, después de que los griegos vencieran a Egipto por 2-1.

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En el Grupo D del Mundial sub-17, Francia derrotó a Haití por 3-1.

Francia se puso por delante con un doblete en la primera parte obra de Luan Merifield.

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Noha Kader Tehe anotó el tercer gol francés en el minuto 47, antes de que Kinsley Prophète recortara distancias con el único tanto de Haití en el minuto 88.

Francia lidera su grupo con 3 puntos, por delante de Uruguay por diferencia de goles, después de que los uruguayos se impusieran a Arabia Saudí por 3-2.

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En el Grupo B, Corea del Sur goleó 3-0 a Uganda, mientras que Ecuador superó 1-0 a Nueva Caledonia.