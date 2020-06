Soplan vientos de desbandada en Millonarios y el horizonte no es muy alentador

El club bogotano espera varias salidas en las próximas semanas, pero poco se habla de traer nuevas caras.

no ha parado en lo administrativo, a pesar de la pandemia que ha sumido en una profunda crisis al fútbol colombiano y que ha obligado a todos los clubes a bajar los sueldos de sus jugadores, en este marco, el Embajador tendrá movimiento de cara al mercado de pases, más por obligación que por gusto.

Y es que la pandemia ha golpeado con fuerza los bolsillos de los, ya por sí, debilitados equipos colombianos, obligando a tomar decisiones que no siempre son sencillas y que en su mayoría afectan directamente al equipo.

EL GOLEADOR DIJO ADIÓS

La semana pasada vino con una noticia que no fue tan bien recibida por la hinchada del club, se trató de la salida del delantero costarricense José Guillermo Ortiz, quien llegó bajo pedido del ex DT Jorge Luis Pinto y que tras una buena campaña era monitoreado por otros equipos y aunque el Herediano de intentó negociar para que se quedará en Bogotá, no hubo acuerdo a final.

SE FUE WILKER Y NO SE SABE QUIÉN SE PONE LOS GUANTES

El inicio de esta semana llegó con más despedidas, en este caso una que golepeó en la médula del equipo, Wilker Fariñez fue prestado al Lens de y uno de los pilares del equipo no estará para el regreso de la Liga Betplay.

De lo anterior, deriva una novela completa, pues Jefersson Martínez no serpia tenido en cuenta, a pesar de ser el suplente natural de Fariñez, mientras que el club buscaría la llegada de Crstian Vargas desde el Atlético Bucarmanga.

UN NEGOCIO QUE TOCÓ REVERSAR

Un nuevo golpe a la estructura del Embajador llega con la noticia de la próxima despedida de Hansel Zapata, quien había sido comprado por Millonarios meses antes de que iniciara la pandemia por el coronavirus, pero que tendrá que regresar a , que asegura que desde el albiazul no hay fondos para realizar el pago pactado.

SE VIENEN MÁS SALIDAS

Sin anunciar nuevas contrataciones y con evidente problemas económicos, Millonarios no renovaría los contratos de José Luis Moreno, Deivy Balanta y Óscar Barreto, los tres terminan relación contractual a final de mes y ya estarían buscando equipo.