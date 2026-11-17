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Neymar, delantero del Santos, no ha descartado volver a la selección brasileña tras ser preguntado por la próxima Copa América y el Mundial 2030. El lunes, durante un partido de la Kings League Cup en Guarulhos, el veterano atacante admitió que aún sueña con volver a vestir la célebre camiseta amarilla de su país.

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El delantero apunta a un regreso a la selección

Neymar despertó nuevas esperanzas entre los aficionados brasileños sobre una posible convocatoria con la selección mientras asistía al duelo entre Furia y Funkbol en el Trident Arena, en el área metropolitana de São Paulo. El número 10 del Santos, copresidente de Furia junto a su amigo íntimo Cris Guedes, llegó al recinto acompañado de sus compañeros de club Philippe Coutinho y Arthur. Ya en la cabina de retransmisión con Guedes, el atacante habló de su futuro después de transformar un penalti del presidente con los ojos cerrados durante una derrota por 5-4 con remontada.

Su amigo le pregunta en tono de broma por su regreso

Durante la retransmisión en directo, Guedes preguntó si Neymar aceptaría una propuesta del jugador de Counter-Strike Fallen para seguir jugando al fútbol profesional hasta el Mundial 2030.

El delantero confirmó su intención de continuar hasta entonces: «Voy a jugar al fútbol hasta el Mundial, eso está claro».

Después, Guedes afirmó por error que la próxima Copa América se disputaría en 2027, pese a que el torneo ha pasado a celebrarse cada cuatro años y su próxima edición está prevista para 2028, posiblemente en Estados Unidos. Neymar se quedó desconcertado antes de que su amigo le dijera en tono de broma: «Pilla la indirecta, amarillo... Te queda bien el amarillo».

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Aludiendo tanto a la equipación del Santos como a sus anteriores partidos con la selección, Neymar respondió: «Me queda bien el blanco; el amarillo ya me ha quedado bien, déjame en paz».

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Su mejor estado físico abre el debate sobre los torneos

Después de que Arthur coincidiera en que a su compañero le sentaba bien la camiseta de Brasil, Guedes sostuvo que la próxima Copa América podría servirle de paso previo hacia 2030, dado que Neymar ha mejorado su estado físico.

Al comparar los minutos de juego del delantero con los de su etapa en el Paris Saint-Germain, Guedes comentó: «Desde el PSG, no habías jugado tantos partidos en un año, así que estás mejor que durante tu etapa en el PSG. Yo ya estoy soñando».

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Neymar dejó abierta la puerta a otra convocatoria con la selección: «Soñar no cuesta nada, yo también sueño, tío...».

Sus planes de futuro llegan hasta 2030

Aunque sus comentarios en tono distendido no garantizan su regreso a la selección brasileña, mantenerse en forma en el Santos será crucial para que Neymar vuelva a tener opciones de ser convocado antes de la Copa América 2028. Lograr su objetivo de jugar profesionalmente hasta el Mundial 2030 dependerá en gran medida de cómo responda su cuerpo durante las próximas temporadas. Más allá de su carrera en el fútbol de once contra once, el delantero también ha insinuado que podría disputar un partido oficial de la Kings League con Furia en 2030 junto a sus actuales compañeros del Santos.