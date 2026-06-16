Aunque Corea del Sur venció 2-1 a la República Checa en su debut en el Mundial 2026, el equipo vivió una gran tensión por un incidente que los jugadores consideraron «vergonzoso» y que afectó al capitán Son Heung-min.

Según el diario español «AS», la polémica estalló tras filtrarse un vídeo en el que un grupo de periodistas surcoreanos se burlan de Son durante una conversación privada grabada por error. Uno dijo: «Se comporta como un soldado solo porque es el capitán», y otro añadió: «Aún no ha completado el servicio militar».

La grabación provocó indignación en la concentración, que consideró esas declaraciones un insulto a un símbolo nacional.

El plantel y el cuerpo técnico mostraron su malestar, pues el servicio militar es un honor en Corea del Sur.

La Federación Coreana respondió imponiendo una «estrategia de silencio» y cancelando todas las ruedas de prensa, salvo las obligatorias de la FIFA.

La crisis empeoró cuando los jugadores rehusaron hablar con la prensa, hasta que una reunión de reconciliación permitió que los tres periodistas implicados se disculparan formalmente ante el entrenador Byeon, quien aceptó el gesto.

El incidente aún genera debate en Corea del Sur y habría llevado a la renuncia del responsable de comunicación del equipo.

La selección surcoreana quiere dejar atrás la crisis y concentrarse en su partido contra México del viernes, correspondiente a la segunda jornada de la fase de grupos.