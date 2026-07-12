Sommer deja el Inter, pero no el «nerazzurro»: fichó por el Club Brugge

Ya se ha decidido el futuro de Yann Sommer tras su salida sin traspaso del Inter: una nueva aventura para el portero suizo, tras la finalización de su contrato con los nerazzurri.





Según Fabrizio Romano, el portero nacido en 1988 jugará la próxima temporada en la máxima categoría del fútbol belga: ya está todo listo para su fichaje por el Club Brugge, tras alcanzarse el acuerdo definitivo en las últimas horas.





Aunque tenía una oferta importante de España, el suizo optó por la Jupiler League y pasará del Inter al Brugge.