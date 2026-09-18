El club saudí Al-Hilal decidió esperar antes de resolver su postura sobre la sanción a su jugador neerlandés Crysencio Summerville, a raíz de los incidentes que se vivieron en el encuentro del equipo ante el Al-Gharafa catarí en la Liga de Campeones de Asia de la élite.

El Al-Hilal logró una victoria por 2-1 sobre el Al-Gharafa, el pasado martes, en el marco de la primera jornada del torneo, en un partido que fue testigo de un violento enfrentamiento entre Summerville y uno de los jugadores del equipo catarí, que terminó con la tarjeta roja mostrada al extremo neerlandés.

El suceso comenzó en el minuto 33, cuando Abdulrahman Fayez, jugador del Al-Gharafa, entró en un forcejeo sin balón con Summerville, y el jugador del Al-Hilal respondió con gran furia, antes de empujar con fuerza a su rival fuera de los límites del terreno de juego.

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La tensión de la situación se agravó después de que interviniera el extremo del Al-Gharafa Ismaël Bennacer, quien tiró del pelo a Summerville, convirtiendo el incidente en enfrentamientos generalizados en los que participaron varios jugadores de ambos equipos, además de algunos de los presentes en los banquillos.

El árbitro del partido mostró la tarjeta roja tanto al neerlandés Crysencio Summerville como a Ismaël Bennacer, antes de que se calmaran los ánimos y se reanudara el encuentro.

El periodista saudí Abdulrahman Abaoud confirmó, durante su aparición en el programa «Doreena Ghair», que la directiva del Al-Hilal espera el informe detallado del partido por parte del árbitro del encuentro y de la Confederación Asiática, con el fin de revisar todas las situaciones que se vivieron en el enfrentamiento.

Abaoud aclaró que la directiva del Al-Hilal también verá imágenes adicionales de la expulsión de Summerville, como paso previo a tomar la decisión adecuada sobre la sanción, señalando la posibilidad de imponer una multa interna que llegue al descuento del 50 % del salario del jugador, en caso de que se demuestre su infracción, al igual que la sanción que anteriormente sufrió el defensa senegalés Kalidou Koulibaly.

Summerville, de 24 años, se había incorporado al Al-Hilal procedente del West Ham inglés durante el último mercado de fichajes de verano, en una operación cuyo valor alcanzó los 64,50 millones de euros.







