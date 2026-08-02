¿Solución o gran sorpresa? Un nuevo entrenador aparece en los entrenamientos del Al-Ahli saudí

El portugués Roi Santos ha entrado en el foco de atención dentro del Al-Ahli saudí, después de asumir de forma provisional la dirección de los entrenamientos del primer equipo tras la salida del alemán Matthias Jaissle, en un momento en el que la directiva aún no ha cerrado el expediente de la contratación de un nuevo entrenador antes del comienzo de la temporada.

La directiva del Al-Ahli corre contra el reloj para alcanzar un acuerdo con un director técnico extranjero, pero el estancamiento de las negociaciones con más de un nombre durante los últimos días ha abierto la puerta a los interrogantes sobre la posibilidad de que Roi Santos continúe al frente del cuerpo técnico, aunque sea al inicio de la nueva temporada.

Según el diario "Arriyadiyah", Roi Santos, entrenador del equipo sub-21 del Al-Ahli, dirigió los entrenamientos del primer equipo con la ayuda de Mohamed Masaad, tras el regreso de los jugadores de las vacaciones que disfrutaron después de finalizar la concentración en el extranjero, en Austria y Portugal.

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Y aunque la misión de Santos es provisional por el momento, la falta de tiempo antes del comienzo de la temporada podría brindarle una oportunidad inesperada, especialmente si la directiva no logra cerrar el expediente del nuevo entrenador en los próximos días.

El Al-Ahli inicia su camino en la Roshn Saudi League el 13 de agosto ante el Al-Diriyah, lo que aumenta la presión sobre la directiva para resolver el asunto técnico con rapidez, ya sea con la contratación de un nuevo entrenador o dando a Roi Santos la confianza para dirigir al equipo en la primera fase de la temporada.