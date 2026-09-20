El Real Madrid estudia todos los detalles del fichaje de JJ Gabriel, el jugador de 15 años que todavía pertenece al Manchester United, después de que comunicara a los responsables del club inglés su deseo de no continuar con los Diablos Rojos.

La decisión del joven jugador, que representa el caso más reciente de futbolistas que buscan cambiar su presente para asegurar su futuro en medio de un clima de dudas, llega debido a su salida de los planes de Michael Carrick, director técnico del primer equipo.

Según el diario español "As", el talento del joven jugador ya había llamado la atención de numerosos grandes clubes de Europa con anterioridad, aunque la decisión del jugador de abandonar el Manchester United pocos días antes de cumplir los 16 años ha desatado la alerta dentro de las direcciones deportivas, encabezadas por el Real Madrid y el Barcelona, que entran en un nuevo capítulo de la lucha por cerrar su fichaje.

Las raíces irlandesas del jugador JJ Gabriel abren la puerta a su salida de Inglaterra durante los próximos días, ya que en las últimas horas se ha rumoreado la presencia de este prometedor jugador en el Barcelona, después de que fuera ofrecido hace unos días al Real Madrid, cuyos responsables estudian los detalles de la posible operación y los riesgos que podría conllevar.

La dirección de Valdebebas se ha puesto en contacto con el club inglés para informarle de todas las novedades relacionadas con el joven talento que ha agitado las noticias del mercado de fichajes recientemente y la posibilidad de su llegada al equipo blanco, teniendo en cuenta que no dispone de un contrato profesional con el Manchester United, lo que facilita su salida, pero la historia no termina aquí.

Las dudas que rodean esta operación coinciden con las restricciones legales; ya que desde la salida del Reino Unido de la Unión Europea, los reglamentos de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA) no permiten a sus jugadores abandonar las islas antes de los 18 años, como el resto de los países del mundo, por lo que debe aclararse toda la incertidumbre relacionada con la libertad de traspaso de Gabriel al continente europeo.

Y aunque Irlanda queda fuera del ámbito de la ruptura económica y laboral con el resto de Europa, el Real Madrid quiere cerrar todos los detalles antes de incorporar a un jugador al que sigue y conoce a la perfección, ya que la libertad de movimiento de los trabajadores en la Unión Europea se establece a los 16 años, edad que JJ Gabriel alcanzará en los primeros días del próximo mes de octubre.

JJ Gabriel lleva un nombre alejado del carácter tradicional de las islas británicas pese a sus raíces irlandesas, ya que su denominación —según la prensa inglesa— se debe al convencimiento de su padre de que engendraría a un futuro gran jugador, apostando por este nombre al considerar que poseía un mayor potencial comercial.

El padre ha acertado en su apuesta por el talento, a la espera de lo que resulte de su deseo de cambiar de aires, mientras el Real Madrid ya se ha movido, aunque se asegura, antes de cerrar cualquier acuerdo, de la corrección de todos los trámites conforme a los reglamentos de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA).

Estos acontecimientos traen a la memoria el precedente de la estrella noruega Martin Ödegaard, en medio de la conversión en algo habitual de las giras de las familias de los jóvenes talentos por Europa para elegir el destino adecuado.

Ödegaard fue uno de aquellos que siguieron este camino a la misma edad del actual jugador del Manchester United, cuando sus agentes y su familia recorrieron el continente en busca del club ideal antes de elegir al Real Madrid, cuyos responsables buscan actualmente afinar todos los detalles para que la operación no se les vuelva en contra.



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