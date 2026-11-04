Porque, según ha descubierto el proveedor de datos Opta, el internacional austríaco logró ante los rojiblancos una hazaña muy especial, casi única en términos estadísticos en la Champions League.

Laimer, que jugó nominalmente como lateral derecho, sumó 13 acciones en el área rival. Una de ellas fue su golazo para poner el 2-0 en el minuto 74, un tanto que prácticamente sentenciaba el encuentro. Desde que comenzó la recopilación detallada de datos (2003/04), solo un defensa lo había conseguido antes que Laimer.

Marcelo registró en 2017, precisamente en los cuartos de final contra el Bayern de Múnich, tantas acciones en el área muniquesa como Laimer el martes por la noche. Pero hay otra estadística que refleja aún mejor la superioridad del conjunto muniqués en un día casi perfecto en Madrid.

Konrad Laimer, elegido mejor jugador del partido con el Bayern de Múnich

Mientras Laimer y su homólogo en la banda izquierda, Josip Stanisic, se incorporaban una y otra vez al ataque, el austríaco nunca tuvo que intervenir en defensa dentro de su propia área. Ni una sola vez tuvo que echar una mano en el área del Bayern ante el Atlético, algo que también se debió a la magnífica defensa adelantada de Dayot Upamecano y Jonathan Tah, así como a la agresiva presión tras pérdida de todo el equipo muniqués.

La prensa española también destacó después del partido que Laimer fue, junto al sobresaliente Upamecano, uno de los hombres decisivos del Bayern. El jugador de 29 años, elegido mejor futbolista del encuentro por la UEFA, «corrió como si nunca se cansara» y en la segunda parte incluso empezó «a volar», escribió, por ejemplo, AS.

Solo unos días antes, Laimer había firmado una gran actuación y también había marcado en el duelo estelar de la Bundesliga contra el BVB. El director deportivo Max Eberl calificó de «clase mundial» la actuación del austríaco el martes por la noche en Madrid y le dedicó un elogio especial.

«Konny es como es. Es una máquina y encaja perfectamente aquí. Ya el año pasado, cuando jugábamos un fútbol tan brillante, Konny siempre era quien nos daba la energía y el impulso cuando los necesitábamos. Y ahora vuelve a hacerlo como uno de los líderes del equipo».

Laimer en el Bayern de Múnich: «No es Maradona», pero es «extremadamente importante»

Antes del verano se produjo un intercambio público de declaraciones bastante llamativo sobre la renovación del polivalente austríaco. A raíz de ello, el presidente de honor Uli Hoeneß intervino con firmeza por las supuestas exigencias salariales del entorno de Laimer. Laimer es «un jugador al que aprecio mucho. Es extremadamente importante para el equipo. Pero no es Maradona. Y esos jugadores tienen que aceptar que hay límites», dijo entonces Hoeneß en DAZN.

Finalmente, el club y el jugador llegaron a un acuerdo tras el Mundial para ampliar el contrato hasta 2029. ¿Y el revuelo previo? No merecía mayor atención, como aclaró después Laimer.

«Al final siempre se escribe más de lo que realmente hay. Así funciona este negocio. Vosotros también tenéis que hacer vuestro trabajo, y está bien que así sea», dijo Laimer durante un encuentro con los medios en la isla surcoreana de Jeju, en verano. «Yo siempre estuve muy tranquilo. Durante mucho tiempo no hubo ningún contacto y, al final, volvimos a hablar más. Entonces llegamos a un acuerdo relativamente rápido, porque yo nunca tuve nada en contra. Siempre quise quedarme aquí».