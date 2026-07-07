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Solo una victoria tras remontada... La dificultad para marcar primero persigue a Egipto en el Mundial

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La trayectoria de los Faraones termina en octavos de final

Egipto volvió a perder tras ir ganando, esta vez ante Argentina en octavos del Mundial 2026.

Este martes, en el estadio de Atalanta, la vigente campeona Argentina venció 3-2 a Egipto en octavos de final.

Los Faraones se adelantaron con tantos de Yasser Ibrahim (15’) y Mustafa Zico (67’), pero Cristian Romero (79’) y Lionel Messi (84’) igualaron para la Albiceleste.

En el 90+2, Enzo Fernández marcó el 3-2 que llevó a Argentina a cuartos, donde espera al ganador de Suiza-Colombia.

Egipto jugó cinco partidos y solo venció a Nueva Zelanda (3-1) en la segunda jornada de grupos.

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Esa única victoria llegó tras ir perdiendo 1-0, pero los Faraones le dieron la vuelta con tres goles.

En los otros encuentros se adelantó pero no ganó: empató 1-1 con Bélgica tras abrir el marcador.

Contra Irán repitió la historia: Egipto se adelantó y el duelo acabó 1-1.

En dieciseisavos ante Australia se repitió la historia: Egipto se adelantó, recibió el empate y, finalmente, ganó la tanda de penaltis.

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