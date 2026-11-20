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Vinicius Junior sigue siendo «uno de los mejores del mundo» y puede aspirar al Balón de Oro en 2027, según ha declarado a GOAL el exdelantero del Real Madrid Michael Owen. Pero el atacante brasileño también podría acabar en el banquillo a las órdenes de Jose Mourinho en el Santiago Bernabéu. La estrella sudamericana solo ha marcado un gol en 12 partidos con el Real Madrid esta temporada.

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Goles con Brasil, pero no con el Real Madrid

Su único gol llegó el 26 de agosto, después de firmar un nuevo y lucrativo contrato . Desde entonces, el extremo, que se enorgullece de ser decisivo en el último tercio del campo, ha perdido eficacia. Las defensas rivales han logrado contener su evidente peligro durante buena parte de la temporada 2026-27.

Con su selección ha tenido más alegrías: durante el parón de noviembre, Vini marcó cinco goles en dos partidos con Brasil . Firmó un doblete ante Japón y después un triplete frente a Singapur.

Es posible que haya recuperado la chispa, como espera el Madrid antes del regreso de una de sus figuras a la capital española. El club ha visto a su veloz número 7 convertirse en campeón de la Champions League y candidato al Balón de Or o.

¿Sigue Vini siendo candidato al Balón de Oro?

Owen cree que Vinicius puede volver a competir por esos premios en los próximos 12 meses. Preguntado por el estado de forma del jugador de 26 años y por si sus rivales ya han aprendido a frenarlo, el exdelantero del Madrid, que representa a Casino.org, una plataforma diseñada para ayudar a los jugadores británicos a orientarse entre los distintos casinos online que operan en el Reino Unido, declaró a GOAL: «Es uno de los mejores del mundo, ¿no?

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»Cuando piensas en quién podría ganar el Balón de Oro el año que viene, probablemente solo hay media docena de jugadores con posibilidades reales. Él es uno de ellos.

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»Cuando tienes a jugadores de ese nivel, tienes que encontrar la manera de que las cosas funcionen, porque no aparecen todos los días. Son talentos generacionales.

»Sí, no está teniendo una buena temporada hasta ahora, pero eso puede cambiar. No es un jugador que solo haya destacado una temporada. Lleva años demostrándolo, ¿no? Es un gran futbolista».

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¿Podría Mourinho sentar a Vinicius?

Aunque nadie duda de la calidad de Vinicius, debe aportar más al Real Madrid junto a jugadores como Kylian Mbappe y Jude Bellingham. Está en el equipo para marcar goles y dar asistencias.

El entrenador del Madrid, Mourinho, no es de los que aceptan una bajada de nivel. Preguntado si Vini corre el riesgo de perder su puesto por decisión del exigente técnico portugués si no mejora su rendimiento en las competiciones nacionales y continentales, Owen añadió: «Sin duda.

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»Probablemente no sea la persona con la que quieres enfrentarte, ¿verdad? Estoy seguro de que, en ocasiones, incluso le gusta cierto tipo de confrontación. ¿Quién sabe? ¡Ese club a veces se rige por sus propias reglas!»

Próximos partidos del Real Madrid: A la caza del Barça

El Real Madrid volverá a jugar el sábado, cuando reciba al Celta de Vigo. No ha sido el rival ante el que Vinicius más goles ha marcado a lo largo de los años: suma cinco tantos en 15 enfrentamientos de Liga y Copa.

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El brasileño esperará recuperar su mejor versión en el Bernabéu. El equipo de Mourinho necesita inspiración para seguir de cerca al Barcelona, su rival en el Clásico, que lidera la clasificación de Liga con tres puntos de ventaja.