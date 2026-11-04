Su gol del 1-0 ante los rojiblancos el martes por la noche fue el quinto que Karl ha marcado en la Champions League a lo largo de su carrera.

Con 18 años y 254 días, Karl es ya el cuarto jugador más joven de la historia en alcanzar los cinco goles en la máxima competición europea. Solo Lamine Yamal, del Barcelona (17 años y 291 días), Kylian Mbappé, del Real Madrid (18 años y 120 días), y la leyenda blanca Raúl (18 años y 162 días) eran más jóvenes que el atacante del Bayern de Múnich cuando marcaron su quinto gol en la Champions League.

Era el primer gol de Karl en la competición esta temporada. Los otros cuatro, entre ellos uno histórico, los había marcado la campaña anterior. En total, el jugador de 18 años suma dos goles y dos asistencias en 13 partidos oficiales en la temporada 2026/27.

Pero Karl no fue noticia solo por su gol. También acaparó una gran atención mediática su posterior gesto de celebración: se llevó ambas manos a las orejas e hizo un gesto de «bla, bla».

¿Por qué hizo Lennart Karl ese gesto al celebrar su gol contra el Atlético de Madrid?

Porque, en teoría, con esa «indirecta» a sus críticos Karl podría haberse referido, entre otros, al presidente de honor y figura de referencia del Bayern, Uli Hoeness. Al fin y al cabo, él había contribuido a iniciar el reciente debate público sobre el jugador de 18 años.

En una entrevista con Welt am Sonntag, dijo sobre Karl: «Me he propuesto mantener una conversación seria con él». Karl «todavía está muy lejos de ser una superestrella. Los jugadores jóvenes necesitan humildad. Está claro que las comparaciones con Olise no le hacen bien; todavía hay un mundo de diferencia entre ambos. [...] Los jugadores jóvenes también necesitan presión. Por ejemplo, no sé si a Lennart Karl le hace bien que siempre se le arrope».

Karl recibió, por su parte, el respaldo de su compañero Manuel Neuer, quien, tras la victoria ante el Atlético, pidió ante los micrófonos de DAZN que no se hiciera una montaña de ello: «Lenny es una parte muy importante del equipo. Forma parte del grupo y por eso nos alegramos por él. Siempre le deseamos que haga el mejor partido y tenga grandes actuaciones. Hoy lo ha vuelto a demostrar», afirmó Neuer en defensa de su joven compañero. El mensaje tajante del jugador de 40 años fue: «No hay nada que discutir ni nada que comentar».