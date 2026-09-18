«Solo tienes que vencer al Bayern de Múnich»: un exprofesional inglés cree que el Tottenham podría ganar la Bundesliga «al 100 %»

El exprofesional del Tottenham Hotspur disputó en su día 93 partidos en la máxima categoría inglesa. Que sus Spurs ocupen actualmente solo la 17.ª plaza de la tabla tras un pésimo inicio de temporada lo atribuye a la extraordinaria situación competitiva en la Premier League.

En talkSPORT dijo: "La Premier League es como una Superliga. Nadie puede competir con ella". Preguntado por Jason Cundy, otro exinternacional sub-21 de Inglaterra, en qué puesto acabaría el Tottenham en la Bundesliga, O'Hara opinó: "Yo diría que en segundo lugar, pero sería una pelea por el título con el Bayern de Múnich".

El exjugador de 39 años explicó: "En la Ligue 1, PSG y Tottenham se lo disputarían entre ellos, y en LaLiga sería una lucha a tres (con el FC Barcelona y el Real Madrid; nota de la Redacción). Puede que yo sea aficionado del Tottenham, pero también pienso lo mismo del Bournemouth. Los Spurs podrían ganar la Bundesliga al 100 por cien. Solo tienes que vencer al Bayern de Múnich, con eso basta. En LaLiga serían tres buenos equipos: eso demuestra la fortaleza de la Premier League".

El escéptico Cundy insistió y preguntó qué pasaba con el Atlético de Madrid. Al fin y al cabo, los rojiblancos habían eliminado al Tottenham de la Champions League la temporada pasada. "Son débiles", sentenció O'Hara sobre el semifinalista de la Champions entrenado por Diego Simeone. "Solo parecen buenos porque juegan en una liga débil. Allí terminaríamos terceros. No creo que sea ninguna tontería lo que estoy diciendo".

Tampoco tiene en gran estima a la Serie A: "La Premier League es demasiado fuerte para todos los demás. Ayer por la noche vi al Milan (en la derrota por 0-2 en la Europa League contra el Benfica; nota de la Redacción) y es absolutamente horrible". Por eso la Europa League también es tan aburrida: "Los equipos ingleses llegan a la final de todos modos".

En la pasada temporada, de hecho, un representante de la Premier League, el Aston Villa, ganó la segunda competición europea más importante. El club de Birmingham derrotó al SC Freiburg en la final; antes, el Nottingham Forest fue otro club inglés que alcanzó las semifinales.

Muy distinto fue el panorama en 2025/26 en la Champions League. Allí, el PSG se impuso al campeón de Inglaterra, el FC Arsenal, en la final de Budapest. No obstante, con el FC Liverpool solo otro equipo de la Premier League logró alcanzar los cuartos de final de la máxima competición continental.

¿Cómo fue el inicio de temporada del Tottenham en la Premier League?

La liga inglesa sigue estando ampliamente considerada como la competición más fuerte de Europa. Eso se debe también a los enormes recursos financieros de los clubes. En el último periodo de traspasos, los 20 clubes se gastaron, en un auténtico frenesí comprador, 3.770 millones de euros en nuevos jugadores, unas cinco veces más que los clubes de la Bundesliga.

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El club de los amores de O'Hara, el Tottenham, también invirtió con fuerza y gastó 202 millones de euros, entre otros, en las estrellas del centro del campo Sandro Tonali (26, llegó desde el Newcastle United) y Mateus Fernandes (21, llegó desde el West Ham United), así como en el extremo Savinho (22, llegó desde el Manchester City). Sin embargo, eso todavía no se refleja en los resultados: el equipo del entrenador Roberto De Zerbi sigue esperando su primera victoria tras cuatro jornadas y, aún sin goles y con dos puntos, está solo ligeramente por encima de un puesto de descenso.