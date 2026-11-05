«Solo tenía delanteros en el banquillo»: Massimiliano Allegri lamenta la crisis de lesiones tras la derrota del Nápoles ante el Oporto en la Champions League

Compartir Sigue a GOAL en Google

Massimiliano Allegri se mostró frustrado tras la difícil noche del Napoli en la Champions League y señaló una grave crisis de lesiones que le dejó casi sin margen de maniobra táctica. El conjunto partenopeo sufrió una dura derrota ante el Porto, la tercera en sus cuatro partidos europeos de esta temporada.

Anuncios

La falta de fondo de armario dificulta los cambios en la segunda parte

La campaña europea del Nápoles tocó fondo en Portugal. La derrota por 4-1 ante el Oporto dejó a Allegri buscando respuestas. El gigante italiano ha perdido ya siete de sus catorce partidos disputados esta temporada en todas las competiciones, una estadística preocupante para un club con aspiraciones tan altas. Pese a un inicio competitivo, el encuentro se le escapó al equipo visitante en una segunda parte dominada por la mayor energía física del conjunto local y su eficacia en las jugadas a balón parado.

El punto de inflexión llegó alrededor del minuto 70, cuando el entrenador del Oporto, Vitor Bruno, recurrió al banquillo para dar entrada a jugadores con más energía. Allegri, en cambio, tenía las manos atadas por una lista de bajas por lesión cada vez más larga que ha diezmado la plantilla del Nápoles. Mencionó específicamente a Lorenzo Lucca, Giovane y Noa Lang, además de dos jugadores nacidos en 2008, como sus únicas opciones. «En ese momento hicieron cinco cambios y metieron a jugadores frescos y fuertes físicamente. Nos habría gustado hacer lo mismo, pero yo solo tenía delanteros en el banquillo. Para disputar partidos con este desgaste físico hacen falta cambios; de lo contrario, no se puede, así de sencillo. Solo puedes mantener esos ritmos si tienes ocho o nueve cambios disponibles», señaló Allegri, según recoge Sky Sport Italia.

Los detalles tácticos salen caros en Portugal

Pese a competir durante la primera hora, el equipo italiano se vino abajo cuando el Oporto aumentó la presión. Su entrenador se mostró frustrado por la forma en que encajó los goles. Allegri señaló errores concretos que resultaron decisivos para que su equipo no consiguiera un resultado positivo. En particular, destacó un malentendido en la línea defensiva que involucró a Sam Beukema: su vacilación permitió al Oporto recuperar el balón y generar una ocasión de gol.

«Son los detalles los que marcan la diferencia. Esta noche cometimos errores en dos acciones a balón parado y en aquel despeje de Meret», explicó Allegri. «Beukema va directamente a por el balón, hay una disputa y tiene que ir a marcar al hombre. Fue un momento de falta de atención; Beukema lo había hecho bien, quizá había cansancio. Esos son los detalles que cuentan. También contra la Juve el partido iba bien, pero a estos niveles ciertos errores acaban siendo decisivos».

Anuncios Anuncios

El impacto del cansancio en la Champions League

Con los equipos obligados a volver a jugar cada 72 horas bajo unas directrices que han aumentado drásticamente el tiempo efectivo de juego, el técnico italiano subrayó que ningún conjunto puede mantener la regularidad competitiva en varios frentes sin un banquillo capaz de responder a las exigencias físicas desde el primer minuto hasta el último. Allegri reconoció que el cansancio acabó pasando factura a sus jugadores, aunque insistió en que su actuación supuso un claro paso adelante respecto al reciente tropiezo liguero ante la Juventus.

Related Topics

Nueva Alternativa Fox One ✅ Emite el otro 50% de los encuentros de la Champions League ✅ Heredó estos derechos europeos tras la compra de Caliente TV ✅ Complementa su oferta con toda la UEFA Europa y Conference League Precio inicial $140 Obtén Fox One

«Los ritmos en la Champions League son altos y apareció el cansancio. Puedo reprochar a los chicos errores en los detalles, en las pequeñas cosas, pero, por lo demás, corrieron y jugaron. Y, desde luego, la actuación fue mejor que contra la Juve en la liga», dijo Allegri.

La «final» ante la Lazio, en el horizonte

Con el parón internacional a la vista, Allegri quiere superar un último obstáculo liguero antes de que su plantilla pueda recuperarse. El Nápoles se enfrenta a un duelo de gran importancia contra la Lazio, un partido que el entrenador ya ha calificado de decisivo para la temporada. Confía en que el regreso de los jugadores lesionados después del parón permita al equipo encontrar la regularidad que se le ha resistido durante este difícil otoño.

Anuncios

«Ahora viene la Lazio, es como si fuera una final. Después, durante el parón, recuperaremos a los jugadores. Hubo un parón durante mi etapa en la Juve que fue duro... en el fútbol también ocurren momentos así», concluyó Allegri.