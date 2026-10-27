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Mohamed Saeed
Traducido por

«¡Solo tengo que esperar mi momento!»: Lamine Yamal promete ganar el Balón de Oro y se niega a renunciar al mayor premio individual del fútbol

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La joven promesa del Barcelona Lamine Yamal ha roto su silencio tras la reciente gala del Balón de Oro, en la que vio a Harry Kane llevarse el premio individual más prestigioso del fútbol. El adolescente, que ha causado sensación en el fútbol mundial durante el último año y medio, no se deja desanimar por el resultado y tiene la vista puesta en dominar en el futuro.

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Yamal mantiene la paciencia pese a la decepción de la gala

El ascenso de Yamal ha sido meteórico, pero el joven español tuvo que esperar para conquistar su primer Balón de Oro, ya que Harry Kane se llevó el máximo galardón individual del fútbol mundial. Pese a las enormes expectativas que rodeaban su candidatura, el canterano de La Masia recurrió a las redes sociales para reflexionar sobre la velada con una madurez impropia de su corta edad. Tiene claro que piensa a largo plazo y ve su trayectoria actual como el comienzo de una carrera memorable en la élite del fútbol profesional.

«Llegará; las cosas buenas llevan tiempo. Confío en el camino que estoy construyendo. Sin prisas, con ilusión y con la tranquilidad de que algún día llegará mi momento», escribió el joven delantero en su cuenta de Instagram. La publicación ya ha generado una gran repercusión entre la afición azulgrana, que ve en el extremo al sucesor espiritual de Lionel Messi.

La atención vuelve a centrarse en los éxitos del Barcelona

Aunque el premio individual fue para el capitán de Inglaterra, Yamal no tardó en mostrar su respeto por quienes subieron al podio durante la glamurosa ceremonia. En lugar de lamentarse por lo que podría haber sido, expresó su deseo de volver a centrarse en los compromisos de su club y ayudar al equipo de Hansi Flick a mantener su buena dinámica en la liga.

El adolescente cerró su mensaje público dejando claras sus prioridades: «Enhorabuena a los ganadores, vuelvo a centrarme en lo que importa: hacer que el FC Barcelona vuelva a ganar». Sus palabras son un llamamiento a una plantilla que busca recuperar su posición como fuerza dominante del fútbol español.

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Una estrella emergente del fútbol mundial

El mero hecho de que un jugador de su edad figurase entre los candidatos a un premio tan prestigioso dice mucho de su impacto en el fútbol actual. Tras un verano en el que ayudó a España a alcanzar la gloria internacional, su cotización está más alta que nunca, aunque en esta ocasión los votantes del Balón de Oro se decantaron por el experimentado Kane. La pugna por las próximas ediciones del trofeo ya empieza a intensificarse, con Yamal como figura central junto a otros talentos emergentes deseosos de marcar la próxima era del fútbol europeo.

Para el Barcelona, contar con un jugador de mentalidad tan centrada supone un impulso importante mientras afronta un calendario exigente en varias competiciones. El club ha invertido mucho en su cantera, y ver cómo Yamal gestiona con tanta serenidad la presión del escenario mundial respalda su estrategia a largo plazo.

Comencé mi carrera periodística en 2011, especializándome en periodismo de investigación. Esto me permitió explorar diversos campos en profundidad y desarrollar sólidas habilidades analíticas, hasta que decidí enfocarme en mi primera pasión: el fútbol. Posteriormente, cubrí a la selección egipcia en todas sus categorías, el fútbol mundial y otros deportes como natación, tiro y squash.

Mi pasión por el fútbol comenzó en el terreno de juego, jugando en equipos juveniles de varios clubes egipcios. Desde allí, me dediqué a seguir el fútbol mundial, comenzando por la Copa del Mundo de 1998, así como el fútbol local en Egipto. No me limité a verlo en la televisión: hasta ahora sigo asistiendo a los partidos de mi equipo favorito, Zamalek, el club más laureado del siglo XX, desde las gradas.

No tengo un equipo europeo favorito, aunque me inclino por el AC Milan debido a mi admiración por estrellas como George Weah, Maldini, Gattuso, Kaká, Pirlo, Ronaldinho y Seedorf. Esto hizo que disfrutar de los históricos Clásicos entre Real Madrid y Barcelona fuera aún más emocionante, manteniéndome neutral en los debates sobre ambos equipos.

Mis momentos futbolísticos más destacados siguen siendo la victoria del Zamalek sobre Ismaily y la derrota del Al Ahly ante Enppi, marcada por el cabezazo de Sid Abdel-Naim que le dio al Zamalek la épica liga 2002–2003, así como la dulce revancha del AC Milan sobre Liverpool en la final de la Champions League 2007 con el histórico doblete de Inzaghi.

Tuve la fortuna de trabajar en dos de las principales plataformas deportivas del Medio Oriente, Kooora y GOAL.COM, lo que me brindó un amplio conocimiento tanto del fútbol árabe como del internacional. En 2022 me uní al Sindicato de Periodistas Egipcios y me especializo en la redacción de contenido deportivo optimizado para SEO para Kooora.

Mi alineación favorita de todos los tiempos: Buffon en portería; defensas: Cafu, Maldini, Beckenbauer, Roberto Carlos; mediocampo: Zidane, Iniesta, Lionel Messi; delantera: Mohamed Salah, Cristiano Ronaldo y Maradona.

A lo largo de mi carrera he publicado miles de reportajes, investigaciones y artículos destacados en Kooora y GOAL.COM. Entre los más llamativos:

“¿Qué opinas de la falafel ahora, Aboutrika? ¡Arnie Slot destruye el ‘Lobster Club’ y planea borrar al Manchester City!”

“Retirado del tenis pero su amor por el Real Madrid es infinito… Nadal que se quitó voluntariamente la camiseta del Barcelona y creó la mitad de la fortuna de Georgina.”

“Gracias al ingenuo Ceferin… las ambiciones del mayor enemigo de la Liga Roshn le dan a Arabia Saudita una victoria aplastante gratis.”