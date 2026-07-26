El senegalés había sido cedido para la segunda vuelta de la pasada temporada por los Gambinos Stars Africa y convenció en su primer medio año en Alemania.

"Todavía quedan por aclarar los últimos detalles, pero doy por hecho que arrancará la temporada con nosotros. Bara hará las pruebas de rendimiento el próximo lunes y luego vendrá al stage de pretemporada en Tegernsee", dijo Freund al margen del amistoso contra el Wehen Wiesbaden (1-2) del sábado.

Sapoko Ndiaye ya había disputado cuatro partidos de la Bundesliga con el Bayern en la segunda mitad de la temporada y también había sido convocado de forma sorprendente para la plantilla de Senegal para el Mundial. En la eliminación en dieciseisavos de final contra Bélgica pudo jugar 24 minutos en la prórroga.

¿Podría el Bayern ceder a Bara Sapoko Ndiaye tras su fichaje definitivo?

El centrocampista celebró su debut en la Bundesliga a mediados de abril en el 5-0 ante el FC St. Pauli, cuando entró poco antes del final. A una nueva aparición breve contra el VfB Stuttgart (4-2) le siguió su primera titularidad con el Bayern en el 4-3 en Maguncia a finales de abril. También una semana después, en el 3-3 contra el 1. FC Heidenheim, Sapoko Ndiaye pudo salir de inicio, aunque fue sustituido al descanso.





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En el centro del campo del Bayern, el jugador de 18 años es una alternativa más por detrás del dúo fijo formado por Joshua Kimmich y Aleksandar Pavlovic, así como del primer recambio Tom Bischof. El nuevo lateral izquierdo Nathaniel Brown también podría actuar como mediocentro defensivo en caso de necesidad. Con Joao Palhinha, cedido recientemente al Tottenham, en realidad también se espera la venta de otro centrocampista, pero tras el amistoso en Wiesbaden el portugués sorprendió al anunciar que, por ahora, sigue viéndose en la Säbener Straße: "El plan es mantener mi posición aquí", dijo Palhinha según Abendzeitung.

Sea como sea, en el caso de Sapoko Ndiaye sigue abierta la posibilidad de que el Bayern lo ceda tras su fichaje definitivo. Aunque el entrenador Vincent Kompany está considerado como un admirador del internacional senegalés, la fuerte competencia podría limitar sus minutos. Para permitirle sumar una experiencia de juego más importante, una cesión podría ser una opción.