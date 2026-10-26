En cualquier caso, habría hecho falta mucha imaginación para creerlo, pero Niko Kovac, como ya se podía intuir entonces y hoy se sabe, simplemente dijo una tontería. El pasado enero, al entrenador del Borussia Dortmund le preguntaron por Salih Özcan, que en su cuarta temporada en el BVB apenas había disputado cuatro breves partidos, con un total de 21 minutos, hasta el parón invernal.

Kovac incluyó a Özcan entre los jugadores de su plantilla «que han tenido muchos menos minutos de los que merecían» y lo atribuyó a la gran competencia en el centro del campo del Dortmund. Para Özcan, mediocentro defensivo, no era un fenómeno nuevo. Ya en la temporada anterior, durante la cual estuvo cedido un tiempo en el VfL Wolfsburgo, apenas había jugado.

«Me imagino, y creo, que en el futuro tendrá muchos más minutos que en la primera fase de la temporada», dijo Kovac sobre Özcan hace algo más de nueve meses, para sorpresa de los observadores. Pero sus palabras no se tradujeron en hechos. La competencia a la que se enfrentaba Özcan tampoco había cambiado. Es cierto que los 53 minutos que acabó disputando en la segunda vuelta fueron más del doble que antes, pero seguramente no eran lo que el jugador esperaba al escuchar las declaraciones de Kovac.

Por eso, desde hacía mucho tiempo era un secreto a voces que los caminos de Özcan y el BVB se separarían en cuanto expirase el lucrativo contrato de cuatro años que firmó en 2022. Y, a juzgar por los escasísimos minutos que había disputado en los últimos años, se puede decir que el jugador de 28 años aterrizó en un buen sitio.

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¿Hasta cuándo tiene contrato Salih Özcan con el Besiktas?

A principios de julio, Özcan firmó con el Besiktas de Estambul hasta 2029. Ya antes había causado sorpresa que, con solo 74 minutos disputados en la temporada 2025/26, lograra subirse al tren de Turquía para el Mundial. En la fase final jugó dos partidos y disputó los 90 minutos del tercero de la fase de grupos, en la victoria por 3-2 ante Estados Unidos.

Pero en Turquía, el futbolista nacido en Colonia goza de una consideración muy distinta a la que tiene en Alemania, donde su estrella había perdido brillo de forma notable. A su llegada a orillas del Bósforo, Özcan fue celebrado como un fichaje procedente de un club de la Liga de Campeones que había alcanzado la final dos años antes.

Como muchos fichajes antes que él, Özcan tuvo que pasar por la tradicional ceremonia de bienvenida en la terminal internacional del aeropuerto. Escoltado por una multitud de directivos del club, personal de seguridad y guardaespaldas, recorrió el edificio entre los saludos de numerosos aficionados del Besiktas. Salih posó con una bufanda ante las cámaras, hizo el característico gesto del águila del club y animó a los seguidores a cantar.

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Salih Özcan se convierte de inmediato en titular en el Besiktas

«Esperaba este día con muchas ganas. Ser parte del Besiktas me llena de orgullo», dijo entonces Özcan. «Tengo muchas ganas de salir al campo. Lucharemos por el club. Queremos ser campeones y clasificarnos para la Liga de Campeones».

Sin embargo, con cinco victorias en ocho partidos de liga y 15 puntos, el inicio de temporada del equipo que acabó cuarto el año pasado solo ha estado a la altura de lo esperado. Antes de la jornada, estaba a cuatro puntos del vigente campeón, el Galatasaray; el otro rival de la ciudad, el Fenerbahce, aventajaba al Besiktas en solo un punto. El Besiktas recibe el lunes por la tarde al Basaksehir en un duelo entre vecinos.

En lo personal, Özcan seguramente ve con especial satisfacción su comienzo en Estambul, sobre todo si recuerda los pocos minutos que jugó antes en el BVB. Ya suma 17 partidos oficiales: salió de inicio en 15 de ellos y disputó los 90 minutos en diez ocasiones.

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Salih Özcan: ya ha jugado casi el doble que en dos años en el BVB

Sus 1.311 minutos hasta ahora son, por tanto, casi el doble de los que disputó en los dos últimos años en Dortmund. Y no solo eso: Özcan es, junto al portero Alexander Nübel, uno de los dos únicos jugadores que han sido titulares en los ocho partidos de la Süper Lig. Solo el guardameta internacional alemán acumula más minutos que Özcan con el nuevo entrenador, Vincenzo Italiano, llegado del FC Bolonia. A ello se suman cuatro partidos con la selección turca en la Liga de Naciones, tres de ellos como titular.

Ante una carga de partidos que llevaba mucho tiempo sin conocer, en Turquía también ha causado sorpresa la frecuencia con la que juega Özcan y, sobre todo, lo bien que lo está haciendo hasta ahora. Para Italiano, es una pieza fija de un trío en el centro del campo junto al capitán Orkun Kökcü y Junior Olaitan, que juega casi siempre.

En algunos partidos, Özcan brilló con las cualidades por las que siempre se le ha conocido: gran entrega, agresividad en los duelos y mucho despliegue físico. «Trabajo constantemente. Da igual que juegue poco o mucho: no paro», dijo Özcan sobre su situación, completamente distinta, en el Besiktas. «Todavía estoy en una buena edad y me queda mucho por aprender. Por eso escucho con mucha atención a nuestros entrenadores. Eso tiene una gran influencia en mí».

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Salih Özcan lleva casi cinco años sin marcar un gol

Tras diez victorias en los primeros doce partidos oficiales de la temporada, la racha del histórico club de la capital se ha enfriado últimamente. En los últimos cinco encuentros sumó dos derrotas y dos empates. Dolieron especialmente las derrotas ante el sorprendente recién ascendido Amed SK (¡actualmente segundo!) y el Trabzonspor, dos equipos que están por delante del Besiktas.

En la Liga Europa, Italiano dejó a Özcan fuera del equipo por primera vez para darle un respiro. Pero el plan no salió bien en el reciente empate 2-2 ante el Crystal Palace. La lesión de Fabio Miretti obligó a darle entrada antes de tiempo, en el minuto 39.

Özcan no necesitó mucho tiempo para entrar en juego: solo siete minutos después, un gran balón largo suyo, al estilo de un quarterback, sirvió para asistir a Wilfred Ndidi en el 1-0 momentáneo. Ahora, en lo personal, solo le falta algo que tampoco consiguió en 96 partidos con el BVB: marcar un gol. Esa sequía es probablemente uno de los pocos lunares de su presente. La última vez que marcó con un club fue el 4 de diciembre de 2021, con el 1. FC Colonia en el Bielefelder Alm.

Salih Özcan: sus cifras en el BVB