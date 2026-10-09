El portugués Cristiano Ronaldo, capitán del Al-Nassr, se ganó un hueco en el corazón de la afición del equipo tras un gesto especial que protagonizó después del partido contra el Al-Diriyah en la Roshn Saudi League.

El Al-Nassr venció al Al-Diriyah por 3-0, en el partido que enfrentó a ambos la noche del viernes, en el estadio Al-Awwal Park de la capital saudí, Riad, en la octava jornada de la Roshn League.

Ronaldo dejó su sello en el encuentro, al marcar el primer gol en el minuto 23, después de que el extremo francés Kingsley Coman rematara un balón potente que atajó el portero Walid Abdullah, antes de que llegara al luso frente a la portería vacía.





Sin embargo, el gesto más destacado llegó tras el final del partido y, concretamente, antes de la celebración con la afición en el estadio Al-Awwal Park por esta amplia victoria.

Y antes de que comenzara la celebración, Ronaldo recogió una bufanda del club Al-Nassr sobre el césped, antes de colocársela alrededor del cuello.

Aquella imagen despertó la admiración de la afición del club Al-Nassr, que la ensalzó en las redes sociales y la consideró una muestra de la fuerte relación que la une con la estrella portuguesa.

El propio club saudí celebró aquella imagen a través de un vídeo que publicó en su cuenta oficial de "X", en el que comentó: "Los colores de la entidad más grande solo los visten los grandes".

Cabe recordar que la afición del Al-Nassr se volcó en apoyar a Ronaldo antes del inicio del partido, coreando su nombre y levantando una pancarta en su respaldo, tras la reciente polémica que se produjo entre él y su seleccionador Roger Schmidt en la selección de Portugal.